Zmiany w podatkach? Firmy chcą na nowo wybrać formę opodatkowania

fot. Anatol Chomicz / / FORUM

Wycofując się z "Polskiego ładu", rząd zmienia m.in. stawkę podatku. Biznes chce mieć ponownie możliwość wyboru formy opodatkowania - pisze w poniedziałek "Rzeczpospolita".

"Rzeczpospolita" podkreśla, że kolejna w tym roku zmiana podatkowa, tak jak ta, z której rząd się właśnie wycofuje, w błyskawicznym tempie przechodzi przez konsultacje społeczne. Do 2 kwietnia związkowcy i pracodawcy mieli przysłać swoje uwagi do noweli obniżającej PIT z 17 do 12 proc.

"W momencie, w którym mijał termin na dokonanie wyboru formy opodatkowania, nie dość, że nie były znane zmiany zaprezentowane w nowym projekcie, to także nie była znana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, która determinuje całkowitą wysokość obciążeń przedsiębiorców" – powiedział gazecie szef departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan Przemysław Pruszyński.

Zobacz także Odbierz 350 zł od Bankier.pl za założenie i używanie konta firmowego

Według "Rz", "biznes oczekuje uzupełnienia noweli o możliwość zmiany sposobu opodatkowania w tym roku, który musieli wybrać przed zmianą przepisów".

Soboń: Rozpatrzymy wszystkie uwagi do zmian podatkowych

Jesteśmy otwarci na propozycję, która pozwoli zmienić sposób opodatkowania ex post po zakończeniu 2022 roku, jeśli będzie ona w porządku pod względem systemowym i legislacyjnym – zapewnił wiceminister finansów Artur Soboń w wywiadzie w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej".

"Jesteśmy otwarci na propozycje. Uważamy, że zmiana formy opodatkowania w trakcie roku byłaby zbyt trudna i skomplikowana. Choćby ze względu na fakt, że osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych prowadzą uproszczoną ewidencję i w wielu przypadkach nie dokumentują kosztów podatkowych. Środowisko doradców podatkowych zapowiada jednak, że przygotuje propozycję zmian ex post, w rozliczeniu rocznym po zakończeniu 2022 roku. Jeśli ta propozycja będzie w porządku pod względem systemowym i legislacyjnym, to będziemy o niej rozmawiać" - odpowiedział.

"Wolelibyśmy przestrzegać ustalonych terminów, by mieć więcej czasu na prace nad zgłoszonymi uwagami. Rozpatrzymy wszystkie uwagi do zmian podatkowych, także te, które wpłyną na początku przyszłego tygodnia. W przyszłym tygodniu będziemy pracować nad uwagami. Następnie, zanim projekt zostanie przyjęty przez rząd, przejdzie pełną ścieżkę legislacyjną – w tym uzgodnienia międzyresortowe i Komitet Stały Rady Ministrów. W końcu kwietnia projekt nowelizacji ustawy o PIT trafi do Sejmu" - odpowiedział Soboń. (PAP)

Autor: Mieczysław Rudy

rud/ par/