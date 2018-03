Zmiany w nadzorze: PKO BP nie obawia się kar od KNF

- Dobra organizacja nie ma się czego obawiać, bo działa zgodnie z zobowiązaniami, które poczyniła, działa zgodnie z prawem. Sędzia będzie bardziej sprawiedliwy w tym sensie, że ja widzę w obszarze finansów, bankowości, takie działania, które nie służą długoterminowej dobrej relacji z klientami - mówi Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego o nowelizacji przepisów dających większą władzę Komisji Nadzoru Finansowego.

Nowelizacja ustaw regulujących działalność instytucji finansowych ma na celu dostosowanie polskich przepisów do nowych wymogów Unii Europejskiej, jednak znajdują się tam zapisy dające również większe uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego. KNF dostaje możliwość karania działających w naszym kraju instytucji finansowych za niewypełnianie tzw. zobowiązań inwestorskich.



- Nasz bank ma sto lat, chcemy być tu następne sto lat, w związku z tym my sobie na takie rzeczy nie pozwalamy. To jak z dopingiem w sporcie - jeżeli jestem uczciwym sportowcem, ćwiczę, a ktoś inny używa dopingu, żeby osiągnąć lepsze rezultaty i sędziowie tego nie widzą, wówczas jest taka frustracja - dlaczego to ja robię? Także z mojej perspektywy, z perspektywy banku wydaje mi się, że to będzie lepiej, że ci, którzy działają niezgodnie z prawem, nadużywają zaufania, będą karani - dodaje Jagiełło.

Justyna Smolińska