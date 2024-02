Zmiany w indeksach MSCI. Chińskie spółki na wylocie

Kwartalna rewizja portfeli indeksów MSCI mocno dotknęła spółki chińskie. Przegląd spowodował usunięcie największej liczby firm z państwa środka od co najmniej dwóch lat. Szeroki zakres sektorów dotkniętych wykluczeniami podkreśla problemy, jakie dotykają chińską gospodarkę.

fot. TYRONE SIU / / Reuters / Forum

Firma MSCI ogłosiła w poniedziałek podczas kwartalnego przeglądu usunięcie 66 chińskich spółek z indeksu MSCI China Index, co oznacza największą liczbę usunięć od co najmniej dwóch lat - wylicza Bloomberg.

Korekta będzie miała wpływ również na indeks MSCI All Country World Index i zacznie obowiązywać po sesji 29 lutego. Kluczową rolę w rewizjach odgrywają kryteria MSCI, takie jak kapitalizacja, free float i stabilność cen. Zmiany w indeksach dotknęły też dwie spółki z Polski — Cyfrowy Polsat i Autopartner.

Wśród usuwanych spółek znajdują się deweloperzy Gemdale i Greentown China Holdings, linie lotnicze China Southern Airlines czy oferująca mobilną platformę do konsultacji lekarskich online Ping An Healthcare and Technology. Rewizja obejmuje również usunięcie trzech spółek z indeksu w Hongkongu: Budweiser Brewing, APAC, New World Development i Xinyi Glass Holdings.

Chiński rynek akcji trawi długotrwała bessa, która główne indeksy ściągnęła nawet na kilkunastoletnie minima. Wyceny spółek załamały się, co było bezpośrednią przyczyną wykreśleń z indeksów MSCI. Zmiany są jednak odzwierciedleniem problemów trawiących chińską gospodarkę, gdzie rosną obawy dotyczące sektora nieruchomości i słabości wydatków konsumenckich.

Niedawne wsparcie władz mające na celu wzmocnienie rynków akcji w Chinach i Hongkongu przyniosło jedynie tymczasowe skutki, a wzrosty szybko zostały oddane jeszcze przed świętem Księżycowego Nowego Roku, przez które chińskie giełdy są w tym tygodniu zamknięte.

W środę wznowione zostaną notowania na giełdzie w Hongkongu. Giełdy w Chinach kontynetalnych zostaną ponownie otwarte 19 lutego. Fundusze ściśle śledzące indeks MSCI China Index będą musiały dostosować swoje portfele, aby odzwierciedlić te zmiany.

Kapitał ucieka z Chin i wybiera alternatywne kierunki, przykładając cegiełkę do hossy na rynkach akcji w Indiach czy Japonii, gdzie indeksy biją rekordy. W przypadku indyjskiego benchmarku MSCI dodał pięć spółek, nie wykluczając żadnej.

Pomimo znacznej liczby skreśleń aktualizacja MSCI wprowadza także nowe pozycje do indeksu MSCI China Index. Do indeksu dołączy pięć spółek, w tym producent sprzętu elektrycznego Midea Group i i komsmetyczno-biotechnologoiczna firma Giant Biogene Holding.

"Wykreślenie tylu chińskich firm obejmujących szeroki zakres sektorów, od technologii, nieruchomości i handlu detalicznego po opiekę zdrowotną, potwierdza systemowe problemy dotyczące drugiej co do wielkości gospodarki świata” – zauważyła Hebe Chen, analityczka rynku w IG Markets, cytowana przez Bloomberga.

Michał Kubicki