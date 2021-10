Bankowy rozkład jazdy na październik 2021 r.

fot. HH / / Bankier.pl

Sierpień i wrzesień obfitowały w nowe tabele opłat i prowizji. Klienci pozostałych banków nie muszą się na razie obawiać, bowiem na październik żaden z nich nie zaplanował aktualizacji opłat. Nieco bardziej burzliwie może być natomiast na rynku lokat i kredytów ze względu na niedawną zmianę stóp NBP.

6 października 2021 r. doszło do pierwszej od ponad roku zmiany stóp NBP. Już kolejnego dnia zareagowały na nią dwa banki, aktualizując tabele oprocentowania. Credit Agricole podniósł oprocentowanie oprocentowania nominalnego limitu kredytowego w koncie w PLN, natomiast neoBank polepszył warunki na dwóch swoich depozytach.

Do 31 października br. posiadacze Planu Light w Aion Banku mogą wypłacać gotówkę ze wszystkich bankomatów bez opłat. Początkowo taka możliwość była dostępna do końca września, jednak bank przedłużył promocję do końca następnego miesiąca.

Zainteresowani nowym kontem osobistym mogą skorzystać z jednej z wielu promocji kończących się w tym miesiącu. Do 16 października br. obowiązuje specjalna oferta w Citi Handlowym, natomiast czas do końca miesiąca mają ci, którzy planują otworzyć konto w Banku Pekao, BNP Paribas Banku Polska, PKO Banku Polskim czy Santander Banku Polska.

Monika Dekrewicz