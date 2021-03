Zmiany w aplikacji mObywatel. Ze starej wersji skorzystamy tylko do końca roku

Program transformacji cyfrowej KE do 2030 roku: 5G na wszystkich obszarach zaludnionych

Komisja Europejska przedstawiła we wtorek program "transformacji cyfrowej Europy". Zakłada on, że do 2030 roku co najmniej 80 proc. dorosłych mieszkańców Unii powinno posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe, a wszystkie obszary zaludnione powinny zostać objęte siecią 5G.