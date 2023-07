Od dziś wchodzą zmiany w PIT. Podatnicy będą zadowoleni - to oni zaoszczędzą na nowych przepisach

Od 1 lipca 2023 r. wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe. Wśród zmian jest m.in. zniesienie limitu dochodowego w uldze prorodzinnej dla osób wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnościami, rozszerzenie ulgi rehabilitacyjnej oraz zmiany dla małżonków najmujących mieszkanie lub inne nieruchomości.

Od lipca obowiązuje nowelizacja przepisów podatkowych wprowadzona pakietem Slim VAT 3. Wśród nich są zapisy zmieniające niektóre przepisy PIT. Przeanalizowaliśmy, jakie zmiany wprowadza pakiet ustaw.

1. Ulga prorodzinna na pierwsze dziecko bez limitu dochodu

Od 1 lipca 2023 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące ulgi prorodzinnej. Nowe przepisy znoszą limit dochodów dla rodziców (lub opiekunów prawnych) wychowujących jedno niepełnosprawne dziecko. Do tej pory ograniczenie uniemożliwiające korzystanie z ulgi na dziecko dotyczyło małżonków z dochodem powyżej 112 tys. zł oraz 56 tys. zł dla osób niebędących w związku małżeńskim. Po przekroczeniu tych kwot rodzice nie mogli korzystać z odliczenia (ulgi na dziecko) w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Po zmianie rodzicie i opiekunowie jednego dziecka z niepełnosprawnościami skorzystają z ulgi prorodzinnej w rocznym rozliczeniu PIT bez względu na wysokość osiąganych zarobków.

2. Podwójny limit dla małżonków

Wraz z początkiem lipca zmieni się limit dla małżonków, którzy otrzymują przychody z tytułu najmu nieruchomości. Nowelizacja przepisów dotyczy limitu, powyżej którego osoby wynajmujące mieszania, domy czy garaż muszą zapłacić wyższy podatek.

Najem prywatny opodatkowany jest stawką na poziomie 8,5 proc. dla przychodów do 100 tys. zł rocznie. Po przekroczeniu tej sumy stawka podatku wynosi 12,5 proc. Do tej pory górna granica przychodów dotyczyła obu małżonków (rozliczających się wspólnie). Od 1 lipca każdy z nich skorzysta ze "swojej" puli 100 tys. zł. Oznacza to, że łączny limit przychodowy dla małżonków wyniesie 200 tys. zł.

"Po zmianie małżonkowie będą stosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5% przychodów dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (obecnie limit wynosi 100 tys. zł) bez względu na to, czy będą rozliczać te przychody odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu ich w całości przez jednego z nich. Dzięki temu małżonkowie zapłacą niższy ryczałt. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok" - wskazuje Ministerstwo Finansów.

3. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Zmiany, które wejdą w życie z pakietem Slim VAT 3, obejmą również ulgę rehabilitacyjną, którą podatnicy mogą rozliczyć w PIT. Z odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym będą mogły skorzystać wszystkie osoby z I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W praktyce oznacza to, że z ulgi rehabilitacyjnej będą mogli skorzystać m.in. dziadkowie, na których utrzymaniu są niepełnosprawni wnukowie oraz wnukowie zajmujący się babcią lub dziadkiem z niepełnosprawnościami. "Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok" - podkreśla resort finansów.

Od 1 lipca wzrośnie kwota wolna od podatku od spadków i darowizn. Po raz pierwszy od 20 lat obdarowani i spadkobiercy skorzystają z wyższej sumy zwolnienia. Ponad trzykrotny wzrost dotyczy każdej grupy podatkowej. Od lipca kwota wolna od podatku od spadków i darowizn będzie następująca:

36 120 zł – dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej,

– dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, 27 090 zł – dla nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej,

– dla nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej, 18 060 zł – dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej.

Obecnie w pierwszej grupie podatkowej obowiązuje zwolnienie do 10 434 zł. W drugiem grupie do sumy 7 878 zł. Natomiast w trzeciej do 5 308 zł. Kwota zwolnienia z podatku dotyczy otrzymanych darowizn i spadków od jednej osoby w ciągu pięciu lat. O szczegółach dotyczących wzrostu kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn pisaliśmy tutaj.

5. Gotowe PIT-y dla firm od fiskusa

Wśród zmian, które wejdą w życie wraz z pakietem Slim VAT 3, jestrównież zmiana związana z przygotowywaniem rocznego rozliczenia podatku dochodowego dla przedsiębiorców. Już w przyszłym roku w usłudze Twój e-PIT skarbówka udostępni wstępnie zeznania roczne PIT-36 i PIT-36L.

6. Wyższy limit dla małego podatnika

To nie koniec zmian dla przedsiębiorców, które będą obowiązywać po nowelizacji. Od 1 lipca 2023 r. będzie podwyższony limit sprzedaży dla małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro. W praktyce oznacza to, że więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z kwartalnego rozliczenia z VAT oraz stosowania metody kasowej. Nowy limit będzie obowiązywał od drugiego półrocza tego roku.

7. Nowa opcja dla inwestorów

Znowelizowany pakiet Slim VAT 3 w zakresie PIT przewiduje możliwość kompensowania strat z funduszy inwestycyjnych z zyskami z akcji. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r., ale ich zastosowanie w rozliczeniu będzie możliwe dopiero w 2025 r. za zyski i starty inwestycyjne księgowane od 1 stycznia 2024 r. O szczegółach nowelizacji pisał Michał Kubicki w artykule pt. "Ważne zmiany w wyliczeniu podatku Belki. O dziwo na lepsze dla inwestorów".