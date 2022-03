Zmiany nadawania TV. UOKiK apeluje do sklepów o niepodnoszenie cen telewizorów

fot. Sergey Ryzhov / / Shutterstock

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zaapelował do właścicieli największych sklepów z elektroniką i platform sprzedaży internetowej o niewykorzystywanie zmiany związanej z przejściem na nowy standard nadawania TV cyfrowej do podnoszenia cen sprzętu - poinformował UOKiK.

W opublikowanym w piątek komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przypomniał, że od 1 lipca 2022 roku odbiorcy telewizji naziemnej będą korzystać z nowego standardu nadawania sygnału - DVB-T2/HEVC. Dzięki temu konsumenci otrzymają więcej kanałów w lepszej jakości.

Zwrócono jednak uwagę, że nie każdy telewizor jest dostosowany do odbioru nowego standardu telewizji. Ten problem dotyczy 2,27 mln gospodarstw domowych. W 56 proc. z nich mieszka jedna osoba. Ponad 40 proc. takich konsumentów ma ponad 70 lat, a 81 proc. jest powyżej 50. roku życia - wskazał UOKiK.

"Już obecnie wiele osób poszukuje nowego telewizora lub dekodera, który umożliwi oglądanie telewizji nowej generacji w lepszym standardzie. Zwiększony popyt może rodzić pokusę nieuzasadnionego podwyższania cen na te produkty. Dlatego zaapelowałem do właścicieli sieci sklepów z elektroniką, aby kształtowali politykę cenową sprzętu do odbioru telewizji naziemnej w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. O to samo poprosiłem właścicieli największych internetowych platform sprzedaży. Zwróciłem się do nich o to, by reagowali na nieuczciwe oferty" - wskazał Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Swój apel Urząd skierował do: Euro-net, Media Saturn Online, Terg, Neonet, Morele.net, Allegro i Ceneo.

Urząd przypomniał, że dzięki rządowemu programowi osoby, których sytuacja materialna nie będzie pozwalała na zakup sprzętu do odbioru telewizji naziemnej, otrzymają dofinansowanie do zakupu.

UOKiK radzi, by przy kupnie telewizora zapytać sprzedawcę, czy odbiera on telewizję naziemną w standardzie DVB-T2, kodowanie obrazu w standardzie HEVC (H.265/MPEG-H), kodowanie fonii w standardzie MPEG-2 Audio Warstwa 2 i Dolby E-AC-3. Jeśli odbiornik umożliwia podłączenie do internetu, to powinien on obsługiwać standard HbbTV w wersji przynajmniej 2.0.1.

Pod koniec lutego prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dot. wsparcia zakupu telewizyjnego dekodera w związku z przejściem na nowy standard nadawania. Świadczenie dla jednego gospodarstwa domowego – w wysokości 100 zł – będzie przyznawane na wniosek składany przez osobę uprawnioną przy pomocy formularza elektronicznego udostępnionego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na stronie internetowej. Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można także składać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dokonywanie płatności za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia będzie możliwe do 31 grudnia 2022 r.

W Polsce wdrożenie nowego standardu odbędzie się etapowo. Pierwszy etap - od 28 marca 2022 r. dotyczyć będzie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Drugi etap - od 25 kwietnia 2022 r. - województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Trzeci etap - od 23 maja 2022 r. – łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego. Czwarty etap - od 27 czerwca 2022 r. - województwa lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ pad/