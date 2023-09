Zmiany na rynku ubezpieczeń. Vienna Insurance Group połączy swoje spółki

Szkolne NNW może pokryć koszty korepetycji, pomocy IT albo wizyt u psychologa Pokrycie kosztów korepetycji, pomoc w obszarze IT, kontrola sprzętu i stron, które dziecko odwiedza w sieci, pomoc psychologiczna w przypadku zetknięcia się z cyberprzemocą lub hejtem - to tylko część dodatkowych świadczeń, o które można rozszerzyć szkolne ubezpieczenie NNW dla dziecka.