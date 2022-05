Zmiany na Vinted. Serwis przenosi klientów na międzynarodową platformę

fot. Boumen Japet / / Shutterstock

Serwis Vinted otwiera nową platformę. Użytkownicy pomiędzy 16 a 20 maja otrzymają specjalne zaproszenie do portalu. Umożliwi to przeniesie danych oraz wypłatę pieniędzy z internetowych portfeli.

Vinted uruchomi 16 maja nową platformę. Osoby posiadające konto w serwisie sprzedażowym będą mogły przez cztery dni (od 16 do 20 maja) przenieść swój profil. Po tym czasie, czyli do 20 maja, użytkownicy będą mogli korzystać z konta na starej platformie wyłącznie w celu wypłacenia środków pieniężnych lub napisania do firmy w celu uzyskania pomocy.

"Prosimy zaczekać na zaproszenie i nie tworzyć nowego konta na własną rękę. Jeśli utworzysz nowe konto, Twoje dane nie zostaną przeniesione na nową platformę Vinted. Przeprowadzimy Cię przez cały proces w kilku prostych krokach" – czytamy na stronie internetowej Vinted. Użytkownicy serwisu otrzymają specjalne do nowej platformy zaproszenie pomiędzy 16 a 20 maja.

Z komunikatu zamieszczonego na stronie serwisu oraz wiadomości e-mailowej wysłanej do użytkowników wynika, że podczas przenoszenia konta na nową platformę nie zostaną przeniesione następujące informacje:

Twój Portfel Vinted (dostępne środki) – podczas przenoszenia konta należy przelać dostępne środki na konto bankowe;

Historia Twoich rozmów z innymi użytkownikami i z nami;

Statystyki podbitych przedmiotów i Sugerowanych Ofert;

Dane Twojej weryfikacji tożsamości (KYC) – jeśli na starej platformie ukończona została procedura weryfikacji tożsamości (KYC) u naszego operatora płatności, dotyczące jej informacje nie zostaną przeniesione i możemy poprosić Cię o jej ponowne przejście.

Nowa platforma umożliwi zakupy i sprzedaż przedmiotów z drugiej ręki użytkownikom z Czech, Słowacji i Litwy. Dodatkowo zwiększona zostanie liczba kategorii na platformie sprzedażowej. Pojawią się: Dom, Rozrywka i Zwierzęta.

