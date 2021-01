Zmiany na Allegro. Wyższa cena Allegro Smart!

fot. DADO RUVIC / Reuters

Od 25 stycznia Allegro zacznie wprowadzać zmiany na swojej platformie. Pod koniec pierwszego miesiąca roku zostanie podniesiona cena pakietu miesięcznego Allegro Smart! dla nowych klientów.

Zmiany na Allegro będą dotyczyć zarówno sprzedających, jak i kupujących. Dla pierwszych od 8 lutego 2021 roku zapowiedziano wprowadzenie Allegro Biznes, kurier PickPack jako nową metodę dostawy, na Allegro Lokalnie tańsze będzie wyróżnienie ogłoszeń z kategorii motoryzacja oraz zostanie doprecyzowany zapis regulaminu dotyczący sposobu rozliczania kosztów przesyłek Allegro Smart! do Paczkomatów.

Z kolei od 8 marca sprzedający będą musieli pogodzić się z zamknięciem menedżera sprzedaży oraz usunięciem kuriera UPS z listy metod dostawy w ramach Allegro Smart! (zostanie Allegro Kurier UPS do 10 kg).

Kupujący natomiast od 25 stycznia mogą spodziewać się nowej ceny miesięcznego pakietu Allegro Smart! dla nowych klientów. Dla dotychczasowych kupujących cena pozostaje bez zmian, podobnie wartość pakietu rocznego.

"Chcemy, aby dostawy zakupów na Allegro były jeszcze wygodniejsze i w dalszym ciągu rozwijamy usługę. Aby było to możliwe, 25 stycznia podwyższymy cenę pakietu miesięcznego Allegro Smart! z 8,99 zł na 10,99 zł. Nowa cena miesięcznego pakietu Smart! – 10,99 zł – to średnia pomiędzy ceną jednej dostawy do Paczkomatu (8,99 zł) a ceną pojedynczej dostawy kurierem (12,99 zł)", czytamy w komunikacie Allegro.

Od 8 lutego wśród zmian dla kupujących wymienia się również wydłużony okres spłaty zakupów z 30 dni do nawet 20 miesięcy w ramach Allegro Pay oraz wprowadzenie nowych kategorii, jak strefa fachowca i strefa projektanta oraz szerszy zakres sytuacji, w których można otrzymać zwrot pieniędzy w ramach Programu Ochrony Kupujących.

WS