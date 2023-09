Zmiany klimatu wpłyną także na koszyki grzybiarzy

Leśnik rozwiąże konflikty uczniów. Oto rzeczywistość w polskich szkołach Zaburzenia odżywiania, cyber-znęcanie i to w realu też czy presja maturalna - to codzienność polskiej szkoły. Teraz młodzieży będzie pomagał leśnik lub teolog, których zatrudniono na stanowisku psychologa. Tym sposobem zapewni się co prawda kadrę w szkole, ale czy specjalistów?