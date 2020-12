Zmiany dotyczące książeczek mieszkaniowych. Premie będą wypłacane częściej

Sejm niedawno zmodyfikował zasady wykorzystania premii z książeczek mieszkaniowych. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, czy zmiany w tej kwestii rzeczywiście będą miały duże znaczenie.

Niektórzy posiadacze książeczek mieszkaniowych wciąż domagają się pełnej rekompensaty za środki, które z powodu inflacji straciły wartość na początku lat 90. Jest to godna uwagi determinacja, bo wcześniej orzeczenie niekorzystne dla takich osób wydał Sąd Najwyższy, a Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie. Większość posiadaczy książeczek mieszkaniowych zaakceptowała jednak premię gwarancyjną jako częściową rekompensatę za dewaluację oszczędności. Niedawno Sejm postanowił rozszerzyć listę inwestycji i wydatków mieszkaniowych, w związku z którymi może zostać wypłacona taka premia. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, na czym dokładnie polegają wspomniane zmiany. Powody do zadowolenia będą miały między innymi osoby planujące ocieplenie domu i wymianę pieca.

Rozszerzenie zakresu wykorzystania premii gwarancyjnych było postulatem, na który uwagę zwracał między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich w swoich pismach wysyłanych do rządu. Trudno jednak stwierdzić, czy właśnie te apele RPO zadecydowały o zmianach. W każdym razie rząd niedawno ogłosił, że zakres wykorzystania premii gwarancyjnej z książeczek mieszkaniowych zostanie rozszerzony. Odpowiednie regulacje dotyczące tej kwestii zawiera ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Wspomniany akt prawny, który media nazywają często społeczną częścią pakietu mieszkaniowego, wciąż czeka na akceptację przez Senat i prezydenta. Wydaje się jednak, że w sprawie nowych zasad wykorzystania premii gwarancyjnej nie powinno już dojść do zmian.

Ustawa z 28 października 2020 r. wskazuje, że po wejściu w życie nowych przepisów premia gwarancyjna może pokrywać również koszty związane z następującymi wydatkami oraz inwestycjami:

Powyższe cele będzie można finansować przy pomocy premii gwarancyjnej już po 14 dniach od ogłoszenia ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Z nowych regulacji mogą być zadowolone nie tylko osoby planujące np. ocieplenie starszego domu i wymianę przestarzałego pieca węglowego. Ustawa z 28 października 2020 r. usuwa również ważną barierę, na którą wcześniej skarżyły się osoby pozostające w związkach partnerskich. Tacy posiadacze książeczek wedle obecnych przepisów nie mogą uzyskać premii gwarancyjnej w związku z zakupem części ułamkowej używanego domu lub lokalu. Podobny problem dotyczy części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nowe przepisy pozwalają na wypłatę premii, ale pod warunkiem, że nabywany udział w lokum lub spółdzielczym prawie nie będzie mniejszy niż 1/4.

Ustawa z 28 października 2020 r. przewiduje zachowanie wcześniejszych przesłanek do wypłaty premii gwarancyjnej. Dlatego poza wszystkimi czynnościami oraz inwestycjami wspomnianymi wcześniej do otrzymania premii nadal będą uprawniać następujące sytuacje:

Do szybkiego wykorzystania premii gwarancyjnej na jeden z podanych celów zachęca między innymi niskie oprocentowanie wkładów na książeczkach mieszkaniowych. Obecnie jest ono zbliżone do 0,0%. Trzeba też wiedzieć, że ustawa niedawno uchwalona przez Sejm wprowadza roczne limity wypłat premii gwarancyjnej. Po ich przekroczeniu posiadacze książeczek będą musieli poczekać na pieniądze do kolejnego roku.