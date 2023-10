Zmiany dla przedsiębiorców. Limity na ryczałcie pójdą w dół

Przedsiębiorców czeka wiele zmian od 1 stycznia 2024 roku. To nie tylko wyższe składki ZUS, ale i niższe limity rocznego przychodu dla ryczałtu ewidencjonowanego. Powodem jest kurs euro, który w ubiegłym roku był wyższy.

fot. eamesBot / / Shutterstock

Choć w Polsce najczęściej rozliczamy się w polskim złotym, to niektóre przepisy podatkowe mówią o limitach w euro. Tak jest np. z limitami podatkowymi przy ryczałcie ewidencjonowanym. Aby przeliczyć je na złotówki, trzeba zastosować kurs Narodowego Banku Polskiego z 1 dnia roboczego października.

Właściwym kursem dla limitów w 2024 r. będzie kurs euro z dnia 2 października 2023 r., który wyniósł wtedy 4,6091 zł. Rok wcześniej, 3 października 2022 roku, kurs euro był wyższy i wynosił 4,8272 zł. W związku z tym limity pójdą w dół.

Stawki limitów dla ryczałtu ewidencjonowanego Limit dla: 2022 2023 2024 Stosowania ryczałtu 9 188 200 zł 9 654 400 zł 9 218 200 zł Kwartalnego opłacenia podatku w formie ryczałtu 918 820 zł 965 440 zł 921 820 zł Kwartalnego opłacenia podatku VAT 5 513 000 zł 5 793 000 zł – 9 654 000 zł 9 218 000 zł Określania statusu małego podatnika CIT i PIT 9 188 000 zł 9 654 000 zł 9 218 000 zł Braku obowiązku prowadzenia pełnej księgowości 9 188 200 zł 9 654 400 zł 9 218 200 zł Jednorazowej amortyzacji środków trwałych u małego podatnika 230 000 zł 241 000 zł 230 000 zł

Niższe limity ryczałtu - co to oznacza dla przedsiębiorców?

Opodatkowanie na zasadach ryczałtu opłaca się wielu przedsiębiorcom. Małym podatnikiem w PIT i CIT jest ten, u kogo wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 mln euro (w zaokrągleniu do 1000 zł). By zachować status małego podatnika PIT lub CIT w 2024 roku, firma nie w 2023 r. nie może przekroczyć 9,218 mln zł przychodu.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Bycie małym podatnikiem w PIT to dwie korzyści: możliwość rozliczania podatku kwartalnie oraz korzystania z jednorazowej amortyzacji. W przypadku CIT jest jeszcze trzecia korzyść - możliwość opłacania CIT według stawki 9 proc.

Co ważne, rozpoczynający działalność gospodarczą w 2024 r. będą mogli wybrać opodatkowanie ryczałtem bez względu na wysokość przychodów (art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Mogą go opłacać również kwartalnie – tu również limit przychodów nie ma znaczenia (art. 21 ust. 1b tej samej ustawy).

Co z kwartalnym VAT-em?

Dla przedsiębiorców ważne jest np. utrzymanie statusu małego podatnika VAT. Daje on prawo do kwartalnego (a nie miesięcznego) rozliczania VAT oraz stosowania kasowego (zamiast memoriałowego) rozliczenia tego podatku. W tym przypadku limit również wynosi 9,218 mln zł przychodu.

Standardem bowiem jest rozliczanie VAT co miesiąc – przykładowo, VAT za październik 2023 r. trzeba zadeklarować i zapłacić do 25 listopada 2023 r. Natomiast mali podatnicy mogą składać deklaracje i płacić VAT do 25 dnia miesiąca po upływie kwartału. Przykładowo III kwartał 2023 r. trzeba rozliczyć do 25 października.

Istotne jest także rozróżnienie na metodę kasową i memoriałową. Różnica między nimi dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego. W metodzie kasowej powstaje on z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, a w metodzie memoriałowej - z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

JM