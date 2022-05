Zmiany dla pracujących emerytów. ZUS obniży albo wstrzyma świadczenie – nowe limity

fot. Jan Mika / / Shutterstock

1 czerwca zmienią się limity dodatkowych zarobków, po przekroczeniu których pobierana renta lub emerytura zostaną zmniejszone, a nawet całkowicie wstrzymane. Ile będzie można dorobić? Kto nie musi się bać? Wyjaśniamy.

Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz.U. nr 162 poz. 1118) pozwalają osobie pobierającej wcześniejszą emeryturę, rentę rodzinną lub rentę z tytułu niezdolności do pracy "dorobić’’ do pobieranego świadczenia. Haczyk tkwi w limicie dodatkowego dochodu, który jest uzależniony od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Prezes GUS ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2022 roku wyniosło 6235,22 zł. To rekordowo dużo, ale co się dziwić. W I kwartale 2022 r. po raz pierwszy średnie wynagrodzenie przekroczyło poziom 6000 zł brutto, ale w samym marcu było to już 6 665,64 zł brutto.

Po nowelizacji limitów emeryt lub rencista od czerwca 2022 roku będzie mógł dodatkowo dorobić:

nie więcej niż 4 364,65 zł/mc – by uniknąć zmniejszenia świadczenia,

nie więcej niż 8 105,79 zł/mc – by świadczenie nie zostało zawieszone.

Limity obowiązujące od 1 marca do 31 maja były nieznacznie niższe. Jednak podejmując dodatkową pracę, warto sprawdzić limity i zarobki, by uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki i nie musieć zwracać części bądź całości pobieranej emerytury z ZUS-u.

Limity zarobków nie dla wszystkich

Limitami zarobków nie muszą sobie zaprzątać głowy osoby, które pobierają emeryturę właściwą – oni mogą dorabiać do świadczenia bez ograniczeń. Powyższe limity dotyczą wyłącznie emerytów pobierających wcześniejszą emeryturę, czyli tzw. świadczenie przedemerytalne.

JM