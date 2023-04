Zmiana władzy w Finlandii. Premier Sanna Marin zaliczyła porażkę

Liberalno-konserwatywna Koalicja Narodowa (KOK) wygrywa niedzielne wybory parlamentarne w Finlandii zdobywając 20,8 proc. głosów - poinformowało ministerstwo sprawiedliwości po przeliczeniu ponad 90 proc. kart wyborczych.

Wyborców straciły pozostałe partie rządowe. Na najważniejszego dotychczasowego koalicjanta SDP – partię Centrum Finlandii(KESK) zagłosowało 11,3 proc., na Zielonych (VIHR)- 7 proc., na Sojusz Lewicy (VAS) - 7,1 proc., a na Szwedzką Partię Ludowa (RKP)- 4,3 proc.

Liderzy głównych partii przewidują trudne i długie negocjacje koalicyjne.

Frekwencja w wyborach wyniosła 71,9 proc. i była na podobnym poziomie jak w głosowaniu w 2019 r. Wyniki wyborów mają zostać oficjalnie potwierdzone najpóźniej w środę.

Premier Sanna Marin przyznaje się do porażki w niedzielnych wyborach parlamentarnych Socjaldemokratyczna premier Finlandii Sanna Marin przyznała się do porażki w niedzielnych wyborach parlamentarnych, które wygrała liberalno-konserwatywna Koalicja Narodowa, wyprzedzając nacjonalistyczną partię Finowie. Socjaldemokraci zajęli trzecie miejsce. "Gratulacje dla zwycięzcy wyborów, gratulacje dla Koalicji Narodowej, gratulacje dla Finów, demokracja przemówiła" – powiedziała przed swoimi zwolennikami 37-letnia Marin. (PAP)

Lider zwycięskiej w wyborach Koalicji Narodowej: doprowadzimy kraj do dobrego stanu

"To wielkie zwycięstwo. Dostaliśmy mandat od suwerena. Finlandię trzeba doprowadzić do dobrego stanu, a cel jest jeden: uporządkować fińską gospodarkę" – powiedział lider liberalno-konserwatywnej Koalicji Narodowej (KOK) Petteri Orpo, ogłaszając zwycięstwo w niedzielnych wyborach.

Koalicja Narodowa, po przeliczeniu wszystkich głosów, wygrała wybory z wynikiem 20,8 proc. "Pod naszym przewodnictwem będzie się tworzyć nowy rząd" – powiedział Orpo, który w latach 2015-2019 kierował resortem spraw wewnętrznych, a następnie finansów. Jest zwolennikiem cięć i bilansowania budżetu.

Orpo już na długo przed wyborami był typowany na kolejnego premiera. Jego partia – jako komentowano – zyskała, będąc nie tylko alternatywą dla dotychczasowej lewicowej polityki, ale także dzięki "fali NATO". Przez dekady było to jedyne ugrupowanie parlamentarne, które opowiadało się za przystąpieniem do Sojuszu (w najbliższych dniach Finlandia, po trwającym niespełna rok procesie akcesyjnym, ma oficjalnie zostać przyjęta do NATO). KOK będzie mieć 48 mandatów w 200-osobowym parlamencie.

