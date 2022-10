Zmiana na stanowisku prezesa PERN. Nowym szefem spółki Paweł Stańczyk

fot. Piotr Guzik / / FORUM

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN odwołało z funkcji prezesa spółki Igora Wasilewskiego i jednocześnie powołało na to stanowisko Pawła Stańczyka, który ostatnio był prezesem zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn. Stanowisko prezesa PERN Stańczyk objął 7 października.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN 6 października 2022 r. odwołało Pana Igora Wasilewskiego z funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie powołało Pana Pawła Stańczyka na członka zarządu z dniem 7 października 2022 r. i powierzyło mu funkcję prezesa zarządu PERN” - poinformował w piątek PERN.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw. (PAP)

