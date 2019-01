Zmiana kroków notowania na GPW ma poprawić płynność i dokładność wyceny instrumentów

Od 4 marca 2019 roku na GPW będą obowiązywały nowe kroki notowania wynikające ze standardów przyjętych na innych europejskich platformach obrotu - poinformowali na konferencji przedstawiciele GPW. Zmiany mają na celu zwiększenie płynności obrotu i umożliwienie dokładniejszej wyceny notowanych instrumentów.

"Od 4 marca 2019 roku na GPW będą obowiązywały nowe kroki notowania, co oznacza, że akcje i inne instrumenty finansowe będą notowane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Termin wdrożenia zmian jest wynikiem ustaleń z uczestnikami rynku. Zmiana kroków notowania wynika ze standardów przyjętych na innych europejskich platformach obrotu i jej celem jest dostosowanie naszego rynku do tych standardów w celu zapewnienia jego konkurencyjności w tym zakresie" – powiedział na konferencji Piotr Borowski, członek zarządu GPW.

"Nowe kroki notowania umożliwią bardziej dokładną rynkową wycenę instrumentów. Oczekujemy zwiększenia płynności obrotu i zwiększenia głębokości arkusza zleceń notowanych instrumentów" - dodał.

Zmiana dokładności kroku notowań stanowi drugi etap implementacji przez GPW kroków notowań wynikających z pakietu regulacji MIFID II/MIFIR.

"Obecnie (do 4 marca 2019 roku) kroki notowania dla większości akcji oraz funduszy typu ETF wahają się (w zależności od instrumentu) od jednego do kilku groszy. W wyniku planowanej zmiany zostanie wprowadzonych sześć nowych kroków notowań mniejszych niż jeden grosz, które wyniosą odpowiednio: 0,0001 zł; 0,0002 zł; 0,0005 zł; 0,0010 zł; 0,0020 zł; 0,0050 zł" - poinformowali przedstawiciele GPW.

Zmiana kroku oraz jednostki notowania dla kontraktów terminowych na kursy walut nie zmieni zasad ustalania wyniku z inwestycji w te instrumenty.

Od marca rewolucja na GPW. Ceny akcji zmienią się o ułamek grosza Giełda wprowadza kolejne zmiany dotyczące kroku notowań. Najważniejsza dotyczy ceny "groszowych" akcji, która będzie mogła się zmieniać o mniej niż 1 grosz. Zmiany dotkną także ETF-y oraz kontrakty na waluty i akcje. Oto szczegóły.



"Od 4 marca 2019 roku zmienia się krok oraz jednostka notowania dla wszystkich notowanych na GPW kontraktów terminowych na kursy walut. Kurs kontraktów terminowych będzie określany z dokładnością do 0,0001 zł (obecnie 0,01 zł) i będzie wyrażany za 1 jednostkę danej waluty (obecnie wyrażany jest za 100 jednostek waluty). Zostanie zachowana więc spójność pomiędzy zasadami prezentowania kursu instrumentu bazowego (kursów walut) i kontraktu terminowego" - powiedzieli.

Zmiana kontraktów terminowych na kursy akcji ma na celu ustalenie jednolitego kroku notowania na poziomie 0,0001 zł, odpowiadającego najmniejszemu krokowi notowania na rynku akcji.

"Od 4 marca 2019 roku zmienia się krok notowania dla wszystkich notowanych na GPW kontraktów terminowych na kursy akcji. Kurs kontraktów terminowych będzie określany z dokładnością do 0,0001 zł. Obowiązywać będzie jeden poziom kroku notowania, niezależnie od kursu kontraktu terminowego. Kurs kontraktów nie może być jednak niższy niż jeden grosz" - dodali. (PAP Biznes)

hb/ ana/