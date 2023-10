Zmiana czasu na zimowy. Za dłuższą pracę przysługuje dodatek

Już w najbliższy weekend, z 28 na 29 października 2023 r. nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. To spowoduje, że wiele osób pracujących nocą będzie musiało spędzić o godzinę dłużej wykonując swoje obowiązki służbowe. Niewiele osób wie, że za to przysługuje im specjalny dodatek do wynagrodzenia.

Ostatni weekend października jest tym, kiedy przesuwamy wskazówki zegarów o godzinę do tyłu. Z tego powodu osoby pracujące na nocną zmianę muszą wykonywać swoje obowiązki o godzinę dłużej niż normalnie. Zatem ich standardowy czas pracy zostaje przedłużony z ośmiu do dziewięciu godzin. Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi za dodatkową godzinę specjalny dodatek.

Ile wynosi dodatek za pracę podczas zmiany czasu?

Dodatek doliczany do pensji za dłuższą pracę jest zależny od tego, w jakie dni wykonywane są obowiązki służbowe. Może on wynieść 100 proc. wynagrodzenia, jeśli obowiązki służbowe były wykonywane w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, niedziele i święta, w które według ustalonego grafiku nie były dniami pracy lub dniu wolnym, który został wcześniej udzielony w ramach rekompensaty za niedzielę lub święto. Natomiast jeśli pracownik wykonywał obowiązki służbowe w godzinach nadliczbowych przypadających w pozostałe dni, wówczas ma praco do dodatku w wysokości 50 proc. wynagrodzenia.

Dziewięć godzin pracy zamiast ośmiu

Wśród osób, które w najbliższy weekend czeka dłuższa zmiana w pracy są m.in. pracownicy służby zdrowia, transportu publicznego, a także funkcjonariusze zapewniający bezpieczeństwo i ochronę. Za ich pracę w nadliczbowych godzinach przysługuje im wówczas dodatek wynoszący 100 proc. ich wynagrodzenia.