W weekend pośpimy dłużej. Zbliża się zmiana czasu na zimowy

Zmiana czasu na zimowy. Za dłuższą pracę przysługuje dodatek Już w najbliższy weekend, z 28 na 29 października 2023 r. nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. To spowoduje, że wiele osób pracujących nocą będzie musiało spędzić o godzinę dłużej wykonując swoje obowiązki służbowe. Niewiele osób wie, że za to przysługuje im specjalny dodatek do wynagrodzenia.