Zmarnowana szansa na GPW. Spadki banków, zaskoczenie CI Games

fot. Robert Gardziński / / FORUM

Choć przed południem na GPW przeważała zieleń i WIG wydawał się brać na celownik historyczne rekordy, to jednak głównie za sprawą osłabienia WIG20 dzień na tych dwóch głównych indeksach polskiej giełdy zakończył się czerwienią.

Po porannych wzrostach WIG zameldował się na poziomach 67,4 tys. pkt. i wydawało się, że przy odrobinie szczęścia możliwe będzie nawet zaatakowanie historycznych maksimów z 2018 roku, które wynoszą 67,9 pkt. Popołudnie jednak, zamiast ataku na rekordy, przyniosło korektę. WIG20 zieleń zamienił w czerwień i ostatecznie stracił 0,35 proc. Pociągnął za sobą też WIG, który zamknął dzień 0,16 proc. pod kreską. Rekord więc nieco się oddalił, wciąż pozostaje jednak na wyciągnięcie ręki.

Warto dodać, że nieco lepiej wypadły dwa inne główne indeksy GPW. mWIG40 zyskał 0,1 proc., podczas gdy sWIG80 poszedł w górę o 0,4 proc. Obroty na szerokim rynku przekroczyły 1 mld zł. NC Index z kolei dzień zamknął spadkiem o 0,2 proc.

O spadkach WIG20 przesądził sektor finansowy. Najsłabsze stopy zwrotu w indeksie wygenerowały Santander (-3,4 proc.), PKO BP (-1,7 proc.) oraz PZU (-1,5 proc.). W PKO BP miało miejsce walne, na którym dokonano zmian w radzie nadzorczej. Przypomnijmy, że zakończenie tego walnego to także zakończenie prezesury Zbigniewa Jagiełły, a nowego prezesa wybiera właśnie rada nadzorcza.

Walne odbyło się także w KGHM. Akcjonariusze przegłosowali na nim powrót surowcowego potentata do wypłacania dywidend. Zgodnie z propozycją zarządu na ten cel trafi jednak tylko 300 mln zł, co z perspektywy obecnej wyceny spółki stanowi niewielką kwotę. KGHM potaniał w poniedziałek o 1,4 proc. W gronie pięciu najmocniej przecenionych spółek znalazł się także CD Projekt (-0,8 proc.). DM BOŚ obniżył cenę docelową CD Projektu do 137 zł, a rekomendację do "sprzedaj". Po sieci krążył w weekend także wykradziony film z bugami przygotowany przez pracowników CD Projektu jeszcze w trakcie tworzenia projektu. To, w kontekście wielu błędów w grze w momencie premiery, zdegustowało część graczy (choć zapewne film przygotowywany był na wcześniejszych etapach i warto podkreślić, że CD Projekt sam go nie opublikował).

Będąc przy producentach gier, warto dodać, że w poniedziałek na GPW w branży działo się naprawdę sporo. Przychody ze sprzedaży gry CI Games, "Sniper Ghost Warrior Contracts 2", w ciągu dwóch dni od dnia premiery są wyższe o ok. 170 proc. w stosunku do wyników sprzedaży "Sniper Ghost Warrior Contracts 1" odnotowanych w analogicznym okresie po jej premierze - podała spółka w komunikacie dotyczącym sprzedaży gry w wersji na PC za pośrednictwem platformy Steam. Fakt, że tym razem CI Games uniknęło rozczarowań, spodobał się inwestorom i papiery spółki poszły w górę o 12,6 proc.

Przychody gier Ten Square Games wyniosły w maju około 9 mln USD - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków największa gra spółki, "Fishing Clash", wypracowała ok. 6 mln USD przychodów. Notowania Ten Square spadły jednak o 3 proc. BoomBit z kolei miał w maju 27,95 mln zł przychodów, najwięcej w historii. Akcje firmy podrożały o 6,3 proc.

Na NewConnect uwagę zwracała przeszło 6-proc. przecena Columbusa. Resort klimatu chce zmienić mechanizm rozliczania nadwyżek wyprodukowanej przez system energii. Całość ma się stać mniej korzystna dla prosumentów, a tym samym obniżyć atrakcyjność inwestycji w przydomowe instalacje fotowoltaiczne.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeksy Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 4097,65 0,20 1,44 1,57 21,08 15,34 DAX Niemcy 15677,15 -0,10 1,66 1,80 22,02 14,28 FTSE 100 W.Brytania 7077,22 0,12 0,78 -0,74 9,14 9,55 CAC 40 Francja 6543,56 0,43 1,50 2,48 25,89 17,87 IBEX 35 Hiszpania 9163,60 0,83 0,16 1,15 16,40 13,50 FTSE MIB Włochy 25824,71 0,99 2,60 4,93 27,92 16,16 ASE Grecja 902,02 0,05 0,80 0,56 31,98 11,50 BUX Węgry 48255,90 -0,05 4,06 9,26 27,04 14,76 PX Czechy 1180,23 0,14 1,51 6,34 23,26 14,90 RTS INDEX (w USD) Rosja 1652,99 0,36 3,47 4,78 28,56 19,14 BIST 100 Turcja 1447,08 0,99 1,87 0,40 31,53 -2,01 WIG 20 Polska 2246,63 -0,35 0,46 7,12 21,94 13,24 WIG Polska 66771,72 -0,16 0,87 7,51 29,67 17,09 mWIG 40 Polska 4925,55 0,11 0,77 8,76 36,54 23,87 Źródło: PAP

Adam Torchała