Zmarła Krystyna Łybacka; była minister edukacji, wieloletnia posłanka SLD. Miała 74 lata; w ostatnim czasie zmagała się z chorobą.

Krystyna Łybacka zmarła w poniedziałek wieczorem w poznańskim szpitalu. Informację o śmierci Łybackiej potwierdził PAP poseł SLD Wiesław Szczepański oraz były dyrektor jej biura Ryszard Zaczyński. „W ostatnich miesiącach walczyła z chorobą; nagłą, ale bardzo ciężką. To dla nas bardzo bolesny czas” – powiedział PAP Zaczyński.

„Mówi się, że są pewne kamienie milowe w różnych obszarach i są też pewne osoby w historii polityki, które są jakby wyznacznikami pewnych czasów. I ja myślę, że Krystyna Łybacka właśnie takim kamieniem milowym była; jedna taka droga się teraz skończyła” – dodał.

Prezydent o śmierci Łybackiej: Bardzo będzie jej brakowało w polskim życiu i w polityce

Odeszła Krystyna Łybacka. Wielka i niezwykle elegancka Dama. Piękny Człowiek. Bardzo będzie Jej brakowało w polskim życiu i w polityce - napisał prezydent Andrzej Duda.

Do śmierci Łybackiej odniósł się na Twitterze prezydent Andrzej Duda. "Odeszła Pani Minister Krystyna Łybacka. Wielka i niezwykle elegancka Dama. Piękny Człowiek. Bardzo będzie Jej brakowało w polskim życiu i w polityce" - napisał.

"Łączę się w żalu z Najbliższymi Pani Minister, Przyjaciółmi i Tymi wszystkimi, co łzę w oku mają. RiP" - dodał.

Kim była Krystyna Łybacka?

Krystyna Łybacka urodziła się 10 lutego 1946 roku w Jutrosinie. Z wykształcenia była doktorem nauk matematycznych; w latach 1968 do 2014 była pracownikiem naukowo – dydaktycznym Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej. W latach 1968-91 pełniła funkcję sekretarza technicznego i naukowego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

W roku 1991 Łybacka po raz pierwszy zdobyła mandat poselski, który sprawowała nieprzerwanie do roku 2014, zasiadając w Sejmie I, II i III, IV, V ,VI i VII kadencji.

Była zaangażowana w prace sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Komisji Obrony; Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, była też przewodniczącą Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Ratyfikacji Konkordatu, przewodniczącą Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Po wygranych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej wyborach parlamentarnych w 2001 roku została ministrem edukacji narodowej i sportu w rządzie Leszka Millera. Resortem tym kierowała do 2 maja 2004 roku.

W latach 2014-2019 Łybacka zasiadała w Parlamencie Europejskim. W 2019 roku została wybrana najlepszym europosłem w kategorii Edukacja, Kultura i Media w konkursie, którego organizatorem jest "The Parliament Magazine".

Łybacka od roku 1978 do 1989 należała do PZPR. W 1993 wstąpiła do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1999 roku należała do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, była wiceprzewodniczącą partii w latach 1999 – 2003. W latach 1999-2003 i 2005–2007 była przewodniczącą Wielkopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD.

B. premier, obecnie europoseł Leszek Miller napisał we wtorek na Twitterze: „odeszła wielka dama polskiej polityki”. „Znakomita minister edukacji, wieloletnia posłanka do Sejmu z ramienia SLD. Ceniona członkini Parlamentu Europejskiego. Wielkopolanka o błyskotliwej inteligencji. Dobry i uczciwy Człowiek. Cześć Jej pamięci” - dodał. (PAP)

autor: Anna Jowsa

ajw/ par/