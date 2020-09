Zmarł emir Kuwejtu szejch Sabah al-Ahmad al-Sabah

Wskaźnik zadłużenia Polski do 2019 r. był stabilny. Raport Allianz

Wskaźnik zadłużenia Polski, liczony jako procentowe zobowiązania do PKB utrzymywał się do 2019 r., tj. przez siedem lat, na stabilnym poziomie ok. 36 proc.; jest on wciąż stosunkowo niski, ale należy do najwyższych w regionie - wynika Raportu Allianz o Zamożności.