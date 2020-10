Złoty znów szybko słabnie. Kurs euro przebił 4,50 zł

fot. Bartolomiej Pietrzyk / Shutterstock

Wystarczyło lekkie pogorszenie nastrojów na Wall Street, by polski złoty wyraźnie stracił na wartości. Kurs euro idzie w górę trzeci dzień z rzędu. Źródeł słabości polskiej waluty można też upatrywać w czynnikach krajowych.

Środowe spadki cen akcji na nowojorskich parkietach nie były specjalnie gwałtowne, lecz wystarczyły, by kurs euro poszedł wczoraj w górę o blisko dwa grosze po tym, jak we wtorek urósł aż o cztery grosze. Czwartkowy poranek dodał do tego ponad dwa grosze. W efekcie w ciągu nieco ponad 48 godzin kurs EUR/PLN podniósł się aż o 8 groszy, powracając powyżej poziomu 4,50 zł.

W czwartek o 9:40 kurs euro kształtował się na poziomie 4,5309 zł, a więc o 2,5 grosza powyżej kursu odniesienia. Jeśli sytuacja nie poprawi się do wieczora, to para euro-złoty wyznaczy najwyższy kurs zamknięcia w tym miesiącu.

Przeciwko złotemu mogą też przemawiać czynniki natury politycznej. W wielu krajach Europy rządy wracają do rujnującej gospodarkę polityki lockdownów. Władze Polski ślepo kopiują rozwiązania z Francji, Hiszpanii czy Wlk. Brytanii, co w praktyce gwarantuje nam drugie uderzenie recesji w IV. kwartale i grozi wprowadzeniem ujemnych stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski.

Mocno w górę poszły też notowania dolara amerykańskiego, który w ostatnich dniach zyskiwał względem euro. W czwartek rano za amerykańską walutę trzeba było zapłacić 3,8648 zł, a więc o prawie 3 grosze więcej niż dzień wcześniej.

Kurs franka szwajcarskiego kształtował się na poziomie 4,2279 zł i po wzroście o 2,8 grosza osiągnął najwyższy poziom od września. Funt brytyjski wyceniany był na 5,0220 zł, czyli o ponad trzy grosze wyżej niż w środę wieczorem.

KK