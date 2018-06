Złoty znów ma kłopoty

Notowania złotego znów szorują po wielomiesięcznych minimach. Euro jest najdroższe od marca ubiegłego roku, zaś notowania franka szwajcarskiego przekraczają 3,76 zł.

Ponad 4,34 zł – tyle we wtorek wczesnym popołudniem trzeba było zapłacić za jedno euro. To praktycznie tyle samo co wczoraj wieczorem, gdy kurs EUR/PLN wyznaczył najwyższy kurs zamknięcia notowań od marca 2017 roku. Jeśli euro podrożeje choćby o jeden grosz, to osiągnie najwyższą cenę od stycznia 2017.

Niestety słabość złotego trwa, choć nastroje na rynkach finansowych uległy lekkiej poprawie po „czerwonym poniedziałku” i wyraźnych spadkach na europejskich i amerykańskich giełdach. We wtorek do 13:45 na europejskich parkietach dominowała zieleń delikatnych wzrostów, zaś rynek terminowy wskazywał na stabilizację indeksów nowojorskich.

Lecz na globalnym rynku finansowym od ponad dwóch miesięcy trwa wzmożona awersja do aktywów z rynków wschodzących. Nie pomagają nam lokalne kryzysy walutowe w Turcji i Argentynie. Szkodzi polityka Rezerwy Federalnej, która podnosząc stopy procentowe, zachęca amerykański kapitał do repatriacji i ulokowania w bezpiecznych (i coraz wyżej oprocentowanych!) Treasuries.

Jedynym powodem do optymizmu pozostaje fakt, że rekordów z końcówki maja nie złamały jeszcze notowania franka i dolara. Helwecka waluta kosztuje obecnie 3,76 zł i wciąż jest to o cztery grosze mniej niż pod koniec maja. Za dolara amerykańskiego trzeba zapłacić prawie 3,72 zł. W majowym szczycie notowania USD przekraczały 3,76 zł.

