Złoty znów dostaje w kość

Wtorkowe przedpołudnie przyniosło dalsze osłabienie złotego względem euro. Wspólnotowa waluta kotowała już ponad 4,23 zł i była najdroższa od czterech miesięcy.

O 12:30 na rynku międzybankowym za euro płacono 4,2290 zł. Kilkadziesiąt minut wcześniej kurs EUR/PLN sięgał nawet 4,2323 zł, osiągając najwyższy poziom od 21 listopada. Od początku tygodnia euro podrożało o blisko dwa grosze.

Polskiej walucie z pewnością nie służy coraz słabszy sentyment inwestycyjny na rynkach światowych. Od kilku dni najważniejsze indeksy giełdowe ponownie spadają, co podnosi awersję do ryzyka i skłania inwestorów do sprzedawania aktywów uważanych za ryzykowne.

Szczególnie mocno w ostatnim czasie obrywa się warszawskiej giełdzie, gdzie WIG20 znalazł się na najniższych poziomach od kwietnia 2017 roku . Ucieczka zagranicznych inwestorów z rynków wschodzących zaszkodziła złotemu, który sukcesywnie osłabia się względem euro już od miesiąca.

To wszystko dzieje się w statystycznie korzystnym dla złotego okresie. W latach 2000-17 luty, marzec i kwiecień przeciętnie przynosiły spadek kursu EUR/PLN – czyli umocnienie złotego względem euro. Mało tego, złoty zyskiwał przez trzy poprzednie marce z rzędu. Zapowiada się jednak na to, że tegoroczny marzec polska waluta zakończy pod kreską.

KK