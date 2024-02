Złoty wróci na „globalną ścieżkę”. Kurs euro zależny od losów dolara

Przez ostatnie dni na kurs euro do złotego spory wpływ miały wydarzenia krajowe. Zdaniem analityków ta sytuacja ulegnie zmianie i notowania pary euro-złoty powrócą „pod zarząd” czynników globalnych, przede wszystkim zmian na rynku dolara.

W poniedziałek o 9:46 kurs euro kształtował się na poziomie 4,3174 zł i pozostawał bez większych zmian względem stanu z piątkowego wieczoru. W ubiegłym tygodniu euro ponownie testowało poziom 4,30 zł po tym, jak prezes NBP zapowiedział brak obniżek stóp procentowych w tym roku.

- W nadchodzącym tygodniu złoty wróci na „globalną ścieżkę” zależną od zachowania USD, a nastroje będzie kształtować publikacja szeregu istotnych danych makro, w tym inflacji CPI z USA (wtorek 13 lutego) - prognozują ekonomiści PKO BP. Z kolei publikowane w tym tygodniu dane z Polski (PKB za IV kw. w środę i inflacja CPI za styczeń w czwartek) nie powinny budzić na rynku większych emocji.

- Wynikać to będzie z dość jasnego forward guidance, jaki zaprezentował w ubiegłym tygodniu prezes NBP. W ocenie A. Glapińskiego stopy procentowe w Polsce mogą pozostać bez zmian przez cały rok, stąd wpływ wspominanych danych może okazać się znikomy – napisał w porannym raporcie Mateusz Sutowicz, ekonomista Banku Millennium.

Patrząc na rynek złotego pod kątem analizy technicznej, kurs euro dwukrotnie w ostatnich dniach usiłował przełamać poziom 4,30 zł. Wartość ta stała się zatem wsparciem i może być trudno je przełamać bez jakiegoś nowego czynnika z zewnątrz. Tymczasem otoczenie światowe przez ostatnie kilka miesięcy sprzyjało złotemu. Apetyt na ryzyko wśród globalnych inwestorów jest już bardzo wysoki, co grozi wystąpieniem ostrej korekty.

Jednakże, póki co, na rynku dolara panuje spokój. Kurs EUR/USD utrzymuje się poniżej 1,08 dolara po tym, jak tydzień temu eurodolar wyznaczył tegoroczne minimum. Na polskim rynku przekłada się to na dolara po 4,0072 zł. Już drugi miesiąc kurs USD/PLN porusza się głównie w bok, oscylując wokół poziomu 4 zł.

Z kolei frank szwajcarski w ostatnich kilku dniach osłabił się wobec euro. W rezultacie notowania helweckiej waluty w relacji do złotego obniżył się do 4,5822 zł. Są to najniższe wyceny franka względem złotego od grudnia.

