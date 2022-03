Złoty wciąż w odwrocie. Euro po 4,70 zł

fot. Proxima Studio / / Shutterstock

Wtorkowy poranek przyniósł dalszy odwrót na rynku złotego. Kurs euro utrzymuje się na poziomie 4,70 zł. Blisko historycznych rekordów znalazły się notowania franka szwajcarskiego.

Mimo że sytuacja na światowych rynkach finansowych powoli się stabilizuje, a na warszawskiej giełdzie trwa wzrostowe odreagowanie, to złoty pozostaje niezmiernie słaby. Kurs euro we wtorek o 10:08 wynosił 4,7017 zł i był o prawie pół grosza wyższy niż na zakończeniu poniedziałkowych notowań.

Oznacza to, że złoty względem euro jest notowany blisko najsłabszych poziomów od listopada. Zeszłoroczny szczyt na parze euro-złoty (4,7238 zł – 12-letnie maksimum) jest już niebezpiecznie blisko, a jego przekroczenie na gruncie analizy technicznej otwierałoby drogę ku poziomowi 4,92 zł.

Dolar amerykański kosztował 4,1883 zł. To jednak wciąż mniej niż w szczycie czwartkowej paniki, gdy „zielony” na polskim rynku kosztował już prawie 4,24 zł i był najdroższy od marca 2020.

Zagrożony jest za to czwartkowy rekord wszech czasów (4,5770 zł) na parze CHF/PLN. We wtorek rano frank szwajcarski kosztował 4,5723 zł. Wcześniej kurs franka sięgnął nawet 4,5845 zł, ustanawiając nowy rekord. O prawie dwa grosze drożał funt brytyjski, który we wtorek rano kosztował 5,6280 zł.

KK