Złoty w tym roku jeszcze nie był tak słaby

Tak słaby jak w piątkowe popołudnie złoty w tym roku jeszcze nie był. Za dolara płacono już ponad 3,70 zł, euro znów zbliżyło się do 4,32 zł, frank wyraźnie przebił poziom 3,73 zł, a cena funta przekroczyła 4,93 zł. Polskiej walucie blisko związanej z europejską szkodziło rosnące zaniepokojenie inwestorów sytuacją we Włoszech.

W piątek po południu po wkroczeniu na rynek amerykańskich inwestorów kurs EUR/USD z impetem spadł poniżej poziomu 1,17 i przed 16:00 polskiego czasu wynosił już mniej niż 1,165. Na osłabienie euro niewątpliwy wpływ miała sytuacja we Włoszech, gdzie rząd starają się utworzyć Liga i Ruch Pięciu Gwiazd. Ich niekonwencjonalne pomysły na politykę gospodarczą napędzają odwrót inwestorów od włoskiego długu - rentowność obligacji 10-letnich wzrosła dziś z 2,4 proc. do ponad 2,52 proc., co jest, jak na ten rynek, bardzo dużym ruchem.

Sytuacja polityczna we Włoszech i Hiszpanii, rezygnacja Trumpa ze spotkania z Kim Dzong Unem, kryzys w Wenezueli, trwająca od kilku tygodni wyprzedaż aktywów z rynków wschodzących (Turcja, wcześniej Argentyna) oraz powiększające się szanse na pogłębienie różnic w polityce monetarnej Fedu oraz EBC (i NBP) - to wszystko nie sprzyja w ostatnim czasie złotemu.

Rano za euro trzeba było płacić niemal 4,32 zł - najwięcej od października ubiegłego roku. Potem złoty odzyskał niewielką część strat.

Tymczasem europejska waluta osłabiła się wobec dolara. W efekcie "zielony" przed 16:00 kosztował po raz pierwszy od lipca ponad 3,70 zł. Na szczęście pogłoski o zwiększeniu wydobycia ropy przez OPEC zbijały cenę ropy o ponad 2 proc., więc jest szansa, że ceny benzyny nie będą dalej pięły się w górę.

Piątek przyniósł złe wieści dla frankowców - szwajcarska waluta drożała o ponad 3 gr, do niemal 3,74 zł, i była najdroższa od października.

Ponad 4,93 zł wybił się również funt, i to mimo potwierdzenia kiepskich danych o wzroście PKB - brytyjska gospodarka urosła w pierwszym kwartale o zaledwie 1,2 proc. rdr - najmniej od 2012 r., co odsuwa perspektywę kolejnej podwyżki stóp procentowych na Wyspach.

