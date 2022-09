Złoty traci przed decyzją EBC. Możliwe dalsze osłabienie

fot. marekusz / / Shutterstock

Polska waluta koryguje część środowego umocnienia. Rynek czeka na decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie podwyżki stóp procentowych. Zwłaszcza para EUR/USD budzi szczególne zainteresowanie w kontekście próby odwrócenia trendu spadkowego na euro.

W centrum wydarzeń jest decyzja EBC w sprawie stóp procentowych strefy euro. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że scenariuszem bazowym jest podwyżka o 50 pb. Jednak ostatnie dni zaczęły przynosić coraz więcej doniesień o głosach przemawiających za podwyżką o 75 pb. Tymczasem w Polsce poznaliśmy decyzję RPP, która nie była zaskoczeniem i w pierwszej reakcji rynku nie było widać większego wpływu na kurs polskiej waluty.

Złoty umocnił się pod koniec dnia w środę, zyskując jednak na korekcie ostatnich wzrostów dolara. W czwartek rano na rynku obserwowane jest jednak jego osłabienie w stosunku do głównych walut i oddawanie części dynamicznych wzrostów z dnia poprzedniego. Na czwartek, oprócz decyzji EBC, zaplanowana jest też konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego, która może wpłynąć na notowania złotego. Głos w drugiej połowie dnia, zabierze także prezes Fedu Jerome Powell, więc możliwa jest większa zmienność po południu, gdy bankierzy centralni będą wypowiadać się nt. polityki monetarnej.

O godz. 10:10 kurs euro wynosił 4,7264 zł i zyskał ponad 2 grosze w stosunku do minimum z dnia poprzedniego, kiedy zszedł na chwilę poniżej 4,70 zł. Przed decyzją EBC złoty traci do euro, wobec którego trwają spekulacje o skali podwyżki stóp procentowych.

„Dzisiejsze zbyt agresywne posunięcie będzie nieść ze sobą ogromne ryzyko dla EBC, biorąc pod uwagę, że najnowsze prognozy ekspertów prawdopodobnie przyniosą obniżenie wzrostu PKB i podwyżki celów inflacyjnych. Istnieje również ryzyko gwałtownego wzrostu rentowności, szczególnie we Włoszech, gdzie 10-letnia rentowność na początku tego tygodnia przekroczyła 4 proc.” – napisał Michael Hewson z CMC Markets.

„Z drugiej strony, gdyby EBC podjął zbyt ostrożne działania, euro mogłoby spaść z powrotem do ostatnich minimów, chyba że EBC zasygnalizowałby, że będzie kontynuować podwyżki o 50 pb w kolejnych miesiącach, jeśli inflacja utrzyma się na wysokim poziomie” – dodał.

Kurs dolara wynosił rano godz. 10:05 4,7316 i zyskał ponad 3 grosze od środowego minimum. Kurs na parze EUR/USD momentami był w środę notowany powyżej parytetu – ostatni raz taka sytuacja miał miejsce w piątek 2 września – jednak poranek przyniósł powrót poniżej i kurs wynosił 0,9984 euro.

Na parze CHF/PLN obserwowany był podobny scenariusz, czyli korekta wczorajszego umocnienia złotego. Kurs o 10:05 wynosił 4,844 zł. Mniejsze odreagowanie notował funt na parze GBP/PLN i wynosił 5,4383 zł.

"Wydaje się, że w najbliższych dniach kurs (EUR/PLN, przyp. red.) będzie się poruszał przede wszystkim w rytm tego, co będzie się działo na EUR/USD i tego jakie będą perspektywy rozwoju sytuacji na europejskim rynku gazowym, a także tego jaka będzie decyzja i komunikacja EBC. W kwestii gazowej kluczowe będą ustalenia pod koniec tygodnia ze szczytu unijnego ws. ewentualnych ograniczeń cenowych i ilościowych na gaz kupowany z Rosji. One prawdopodobnie będą wyznaczały dalsze trendy na EUR/PLN. W przypadku ostrzejszych ograniczeń, uderzających w rosyjskich dostawców, możliwe jest dalsze osłabienie złotego w kierunku 4,80" - powiedział Jarosław Kosaty, ekonomista ds. rynków finansowych Santander Bank Polska, cytowany przez PAP Biznes.

"Uważamy, iż wynik dzisiejszego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego będzie najistotniejszy dla kierunku notowań eurodolara. Mimo, iż swoje wystąpienie zaplanował także prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej, to większe pole do zaskoczeń, a tym samym do podbicia zmienności przypisujemy właśnie decyzji EBC. Uważamy, iż w przypadku decyzji o podwyżce stóp procentowych o 75 pkt. baz. euro może nieco zyskiwać, a kurs EUR/USD oddalać się będzie od parytetu (do poziomu 1,01). Z perspektywy złotego istotne dziś będą wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego, choć jedynie w sytuacji, gdyby wnosiły one coś nowego do perspektyw polityki pieniężnej w Polsce" - napiaali w porannym komentarzu z kolei ekonomiści Banku Millennium.

