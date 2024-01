Polski złoty tarczą dla GPW. Kolejne przetasowania w rejestrze grających na spadki

Główne indeksy na GPW zdołały podtrzymać próbę odbicia zapoczątkowaną dzień wcześniej, dzięki relatywnej sile złotego. Mimo ograniczenia strat w końcówce tygodnia większość segmentów rynku notuje jednak fatalną serię czterech tygodni zniżek. Swoją grę prowadzą fundusze zarabiające na spadkach, czego dowodzi piąta już w tym tygodniu aktualizacja rejestru krótkiej sprzedaży KNF.

fot. Piotr Zajda / / Shutterstock

Udało się w piątek podtrzymać próbę odbicia na GPW, mimo lekko pod kreską notowanych indeksów w Europie i USA. Czynnik wspierający relatywną lepszą postawę krajowej giełdy można upatrywać w polskim złotym, który przy stabilnych notowaniach eurodolara wyraźnie zyskał do amerykańskiej i europejskiej waluty. Wzrosty z czwartku, podtrzymane w piątek jedynie ograniczają skalę styczniowej korekty, która wraz z minimalnie spadkową końcówką roku sumuje się na WIG20 i WIG w już cztery tygodnie nieprzerwanych spadków.

W piątek WIG20 zyskał jednak 0,44 proc., WIG był wyżej o 0,55 proc. i jest na 74 774,93 pkt. Z kolei mWIG40 wzrósł o 0,93 proc. do 5 662,38 pkt., a sWIG80 o 0,62 proc. do 22 837 pkt. Obroty przekroczył 1,14 mld zł, z czego 990 mln dotyczyło WIG20.

W skali całego tygodnia WIG20 zniżkował o 2,12 proc., WIG był niżej o 1,75 proc. natomiast mWIG40 oddał w tym czasie 0,72 proc., a sWIG80 1,78 proc. Od początku roku indeks blue chipów jest niżej o 6,06 proc., WIG spadł o 4,7 proc., a mWIG40 o 2,12 proc. Wciąż relatywną siłę utrzymuje sWIG80 ze spadkiem tylko o 0,29 proc.

"Dość nieoczekiwanie mamy dziś wyraźne umocnienie złotego. Co prawda, czynniki techniczne wspierały taki ruch, czyli odwrót od poziomu 4,41, ale dziś podążamy w innym kierunku niż pozostałe waluty Europy Środkowo-Wschodniej. Trudno wskazać jednoznaczny powód. Niewykluczone, że jest to związane z wizytą komisarza UE, który w umiarkowanie optymistycznych słowach wypowiadał się o bliskim otrzymaniu pozytywnej oceny co do wniosku w sprawie płatności KPO, złożonego jeszcze w ubiegłym roku przez Polskę. Być może ten czynnik generuje umocnienie złotego" - powiedział PAP Biznes Mateusz Sutowicz, ekonomista Banku Millennium.

"Zmienność obserwowana na rynkach w tym tygodniu to prawdopodobnie dopiero początek tego, co zapowiada się na kolejny niepewny rok. W obliczu utrzymujących się podwyższonych niepokojów geopolitycznych i rekordowej liczby wyborów zaplanowanych na ten rok, prawdopodobne jest, że nastroje, a co za tym idzie, ruchy rynkowe będą charakteryzowały się częstymi okresami zwiększonej zmienności” – napisali z koli w raporcie ekonomiści z Rand Merchant Bank, cytowani przez PAP.

Na GPW w piątek poza pojedynczymi zrywami w poszczególnych segmentach niewiele się działo. W WIG20 uwagę zwracała dalsza dobra postawa PGE (3,59 proc.) – lidera zwyżki w portfelu. PGE poinformowało w czwartek, że Grupa PGE i Orsted podpisały umowę o wartości 514,2 mln euro z GE Vernova oraz Polimeksem Mostostal, które zbudują lądową infrastrukturę niezbędną do wyprowadzenia mocy z projektu Baltica 2. Do tego Koreański koncern KHNP podał, że zakłada, iż do końca marca 2024 r. podpisana zostanie umowa na wykonanie studium wykonalności dla projektu jądrowego w Pątnowie we współpracy z PGE i ZE PAK.

W WIG20 pozytywnie wyróżnił się kurs Allegro (3,01 proc.). O tym kiedy wreszcie polski konsument ruszy na większe zakupy oraz o styczniowym raporcie GUS-u sugerującym, że chwila ta właśnie się zbliża, pisał w piątek na Bankier.pl Krzysztof Kolany w artykule „Nastroje konsumentów już prawie jak przed lockdownem”.

Przy Allegro i spółkach zależnych od kondycji polskiego konsumenta jak Pepco (-0,17 proc.) czy Dino (0,68 proc.), warto się zatrzymać w piątek, z powodu najnowszej aktualizacji rejestru krótkiej sprzedaży KNF. W tym tygodniu codziennie zachodziły w nim jakieś zmiany. Z piątkowej wersji dowiadujemy się, że co prawda poniżej progu (0,5 proc. akcji netto) zszedł fundusz grający na spadki cen akcji Pepco, ale pojawił się AQR Capital Management obstawiający zniżki kursów Allegro i Dino, na których akcjach ma pozycję o wielkości odpowiednio 0,51 proc. o 0,5 proc.

Poza tym Millennium International Management zniknął z rejestru oficjalnych krótkich na akcjach CD Projektu (tzn. zszedł poniżej progu), którego kurs w piątek spadł o 0,7 proc., zwiększył ją natomiast „tygrysi fundusz” Sylebra Capital (z 0,61 roc. do 0,71 proc.). Dodatkowo Marshall Wace ściął do 1,17 proc. (z 1,29 proc.) pozycję na JSW (0,5 proc.). Aktualnie, oficjalne krótkie dotyczą 5 spółek: CD Projektu, Allegro, Dino, JSW i CCC (0,49 proc.).

W WIG20 mocniej zniżkował kurs Kruka (-4,55 proc.), a słabiej radziły sobie banki ze stajni PZU (0,32 proc.), tzn. Alior (-1,69 proc.) i Pekao (-1,61 proc.).

Na szerokim rynku warto odnotować wzrost kursu Polimeksu (4,17 proc.) w reakcji na wspomniany kontrakt od PGE. Ponadto zarząd Synektika (0,7 proc.) rekomenduje, by spółka przeznaczyła na wypłatę dywidendy 3,03 zł na akcję. Spółka pokazał wyniki za rok obrotowy zakończony 30 września.

Trzeba też wspomnieć o pierwszym debiucie na NewConnect w tym roku, który co prawda oficjalnie miał miejsce w czwartek, ale dopiero w piątek zawarto pierwsze transakcje ze względu na całodniowe równoważenie kursu ze względu na przewagę podaży. Ostatecznie w piątek kurs spółki ConsoleWay z branży gamingowej spadł o 80 proc.

Michał Kubicki