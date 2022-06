Złoty słabnie, polskie obligacje tanieją

Kochalski (RPP): Przestrzeń do podwyżek stóp proc. jest w lipcu, prawdopodobnie też we wrześniu

Przestrzeń do podwyżek stóp procentowych jest w lipcu, prawdopodobnie też we wrześniu - powiedział dziennikarzom członek Rady Polityki Pieniężnej Cezary Kochalski. Zaznaczył, że bardzo prawdopodobne przedziały tempa zmian stóp proc. to 50-75 pb.