Złoty słabnie. Kwestia ukraińska nabiera znaczenia

Wtorkowy poranek przyniósł kontynuację poniedziałkowego osłabienia złotego. Kurs euro ruszył ostro w górę po tym, jak jeszcze w piątek znalazł się na najniższych poziomach od września.

Na niewiele zdała się piątkowa wypowiedź prezesa NBP zapewniającego o mocniejszych podwyżkach stóp procentowych. Już w poniedziałek złoty tracił przez cały dzień pod wpływem doniesień o eskalacji konfliktu wokół Ukrainy. Dodatkowo polskiej walucie szkodzi perspektywa zakończenia ultra-luźnej polityki monetarnej przez amerykańską Rezerwę Federalną.

We wtorek o 9:45 kurs euro rósł o prawie 1,5 grosza po tym, jak w poniedziałek poszedł w górę aż o 3,5 grosza. Licząc od wyznaczonego w piątek wieczorem 4-miesięcznego minimum kurs EUR/PLN podniósł się łącznie o niemal 7 groszy. Wymazane zostały zatem zyski z ostatnich dwóch tygodni.

- Zachowanie złotego w najbliższym czasie prawdopodobnie zdominują obawy o konflikt na Ukrainie. Podniosły się oczekiwania na podwyżki stóp w kraju, ale to na ogół za mało, aby przezwyciężyć tematy geopolityczne. Kurs EUR/PLN nie był w stanie przełamać oporu w okolicach 4,57 wczoraj, ale póki napięcia na Ukrainie nie zmaleją, spodziewamy się, że para dotrze do 4,60. Gdy napięcia na Wschodzie zmaleją, oczekujemy powrotu złotego do umocnienia - ocenili ekonomiści we wtorkowym dzienniku Banku ING.

Póki co nerwowa sytuacja na światowych giełdach akcji nie przekłada się na rynek walutowy. Kurs EUR/USD pozostaje stabilny w pobliżu poziomu 1,13 dolara za euro. Niemniej jednak przy osłabieniu naszej waluty wobec euro kurs dolara we wtorek rano sięgnął 4,0507 zł i był o dwa grosze wyższy niż w poniedziałek oraz już o 10 groszy wyższy niż niespełna dwa tygodnie temu.

Ucieczkę do tzw. bezpiecznych przystani widać za to po notowaniach franka szwajcarskiego, który na parze z euro był wczoraj najmocniejszy od czerwca 2015 roku. Na polskim rynku skutkowało to frankiem po 4,4176 zł, a więc już o 10 groszy droższym niż w połowie stycznia. O ponad trzy grosze drożał funt brytyjski, notowany po 5,4550 zł.

KK