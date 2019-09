Złoty słabnie. Kurs euro rośnie

Wtorkowy poranek przyniósł wzrost kursu euro i próbę powrotu w rejon 4,34 zł. Z najniższych poziomów od miesiąca w górę odbił się także kurs franka szwajcarskiego.

O 9:55 kurs euro wynosił 4,3346 zł i był nieznacznie wyższy niż w poniedziałek po południu. Jeśli do końca dnia notowania euro nie spadną, będzie to pierwsza we wrześniu sesja, podczas której euro podrożeje. Od sierpniowego szczytu do wczoraj kurs euro obniżył się z 4,40 zł do 4,33 zł w poniedziałek.

Z najniższego poziomu od miesiąca odbiły się notowania franka szwajcarskiego. We wtorek rano kurs CHF/PLN rósł do niemal 3,96 zł. To jednak kurs wyraźnie niższy niż pod koniec sierpnia, gdy cena helweckiej waluty zbliżyła się do 4,05 zł.

O ponad pół grosza w gorę poszły notowania dolara amerykańskiego. „Zielony” kosztował 3,9267 zł. Jeszcze tydzień temu kurs USD/PLN atakował poziom 4,00 zł.

Za to blisko najwyższych poziomów od maja utrzymuje się kurs funta. Para funt-złoty notowana była po blisko 4,84 zł. W poniedziałek kurs GBP/PLN sięgał w niemal 4,87 zł i był najwyższy od ponad trzech miesięcy.

KK