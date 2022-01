Zloty przestał słabnąć. Fed trzęsie rynkami

fot. William Potter / / Shutterstock

„Jastrzębia” retoryka prezesa Rezerwy Federalnej umocniła dolara oraz wywołała falę odwrotu od ryzykownych aktywów. Złoty, póki co, znosi to dzielnie i nie traci już na wartości tak jak w poprzednich dniach.

Styczniowy komunikat z banku centralnego USA nie zaskoczył inwestorów: program skupu obligacji zgodnie z oczekiwaniami ma zostać zakończony w marcu, a pierwsza podwyżka stóp procentowych ma nastąpić „wkrótce”. Tyle że podczas rutynowej konferencji prasowej, przewodniczący Powell dużo mówił o konieczności podnoszenia stóp procentowych i że Fed ma „wiele miejsca” do podwyżek.

To „jastrzębie” (o ile w ogóle można mówić o "restrykcyjności" banku centralnego, który trzyma stopy procentowe na zerze przy 7-procentowej inflacji CPI) nastawienie szefa Rezerwy Federalnej przyczyniło się do umocnienia dolara. Kurs EUR/USD spadł z ok. 1,13 do niespełna 1,12 w czwartek rano.

Na polskim rynku przełożyło się to na wzrost kursu dolara do 4,0856 zł. Nad ranem za „zielonego” płacono nawet 4,10 zł, czyli najwięcej od 22 grudnia. Przez ostatnie dwa tygodnie kurs USD/PLN podniósł się już o przeszło 14 groszy.

Bardziej stabilne były notowania euro. Kurs euro po zwyżkach z ostatnich trzech dni zatrzymał się poniżej bariery 4,60 zł. Trzy nieśmiałe próby przełamania tego oporu (we wtorek, w środę i dziś rano) zakończyły się niepowodzeniem. W czwartek o 10:09 kurs euro wynosił 4,5751 zł.

Za franka szwajcarskiego kształtował się na poziomie 4,4091 zł po tym, jak o poranku helwecka waluta była notowana nawet po 4,4268 zł. Od styczniowego dołka kurs CHF/PLN podniósł się już o blisko 10 groszy.

Zobacz także Wartość złotego spada? Sprawdź kursy i wymień na inną walutę

KK