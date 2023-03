Złoty pod presją Powella. Dolar mocno w górę

„Jastrzębie” tony w wypowiedzi przewodniczącego Rezerwy Federalnej nie mogły pomóc złotemu. Dobrą wiadomością jest to, że nasza waluta wykazuje względną odporność na perspektywę znacznie wyższych stóp procentowych za Atlantykiem.

fot. Godlikeart / / Shutterstock

Rynki finansowe potraktowały wtorkowe wypowiedzi Powella jako zapowiedź 50-puntkowej podwyżki stopy funduszy federalnych na marcowym posiedzeniu FOMC. Rynek terminowy wycenia prawdopodobieństwo takiego scenariusza na ponad 70% - wynika z obliczeń FedWatch Tool. Jeszcze dzień wcześniej tyle wynosiła wycena szans na podwyżkę o 25 pb., a ruch o 50 pb. był wyceniany jako mniej prawdopodobny.

Oznacza to, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych w 2023 roku mogą się nawet zbliżyć do 6%. Jeszcze jesienią taki scenariusz zapewne wywołałby popłoch na Wall Street. Ale teraz uczestnicy rynków reagują znacznie spokojniej. Dotyczy to także złotego, który na podwyżki stóp w NBP raczej nie ma co liczyć. I to nawet w sytuacji, gdy projekcje samego banku centralnego wskazują na to, że inflacja nie powróci do 2,5-procentowego celu w całym horyzoncie prognozy – czyli do końca 2025 r.

Na przekór temu wszystkiemu złoty w ostatnich dniach nie traci zbyt dużo względem euro. W środę o 10:07 kurs euro wynosił 4,6953 zł i był o niemal grosz wyższy niż dzień wcześniej. Od listopada kurs euro do złotego waha się w przedziale 4,6250-4,7250 zł, z lokalnym odchyleniem do niemal 4,80 zł w połowie lutego. W dłuższym terminie od trzech lat na parze euro-złoty obowiązuje trend wzrostowy, w ramach którego coraz wyższym szczytom towarzyszą sukcesywnie wyżej położone dołki.

Większą zmienność obserwowaliśmy za to na parze dolar-złoty, co jest pochodną globalnego umocnienia amerykańskiej waluty względem euro. W środę rano kurs EUR/USD znalazł się na najniższym poziomie od 6 stycznia, schodząc w pobliże 1,0530. Na polskim rynku skutkowało to wzrostem notowań dolara powyżej 4,45 zł.

Kurs franka szwajcarskiego kształtował się na poziomie 4,7270 zł, a więc o ponad grosz powyżej wtorkowego kursu odniesienia. W przypadku helweckiej waluty podobnie jak na parze euro-złoty obowiązuje trend boczny, w przedziale 4,65-4,85 zł. Frank pozostaje też stabilny względem euro i jest wyceniany minimalnie wyżej od wspólnotowej waluty.