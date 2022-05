Złoty osłabiony przez RPP. Dzisiaj Glapiński-show

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła zabawić się z oczekiwaniami rynku i rozczarowała skalą majowej podwyżki stóp procentowych. Efekt: kurs euro wyższy o przeszło 5 groszy niż przed decyzją. Rynek czeka na popołudniowe wystąpienie prezesa NBP Adama Glapińskiego.

W zgodnej opinii rynku i ekonomistów Rada miała wczoraj podnieść stopy procentowe o 100 pb. A więc tak samo jak w kwietniu i nieco mniej, niż wyniósł kwietniowy przyrost rocznej dynamiki CPI (wzrost z 11% do 12,3%, czyli 130 pb.). RPP z tylko sobie znanych przyczyn postanowiła zaskoczyć rynek i podniosła koszty kredytu „tylko” o 75 pb.

Reakcja rynku walutowego była momentalna. Kurs euro szybko wzrósł z ok. 4,6450 zł do blisko 4,69 zł w czwartek późnym popołudniem. W piątek o 9:39 kurs euro kształtował się na poziomie 4,6809zł, czyli o przeszło grosz powyżej poziomu z czwartkowego zakończenia notowań.

W dalszym ciągu oznacza to utrzymanie się w przedziale 4,60-4,70 zł, w którym to kurs euro porusza się od końcówki marca. Większej zmienności można oczekiwać po godzinie 15:00, kiedy to rozpocznie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego. Być może raczy on wyjaśnić przyczyny, dla których Rada znów zdecydowała się zaskoczyć uczestników rynku.

Tymczasem silny nawrót awersji do ryzyka wzmocnił dolara amerykańskiego. Kurs EUR/USD powrócił w pobliże 5-letnich minimów. Ewentualne przełamanie kwietniowo-majowych dołków na gruncie analizy technicznej otwierałoby drogę nawet do zejścia w pobliże parytetu 1 do 1. Czyli do poziomów niewidzianych od 20 lat.

Mocny dolar zwykle działa niekorzystnie na wyceny walut z rynków wschodzących, w tym także polskiego złotego. W piątek rano za amerykańską walutę płacono 4,4620zł, a więc o półtora grosza więcej niż dzień wcześniej. Są to jedne z najwyższych od ponad 20 lat notowań pary dolar-złoty.

Frank szwajcarski wyceniany był na 4,5312zł, a więc dwa grosze wyżej niż w czwartek wieczorem. Straty po wczorajszej przecenie odrabiał funt szterling, wyceniany na 5,5063 zł.

