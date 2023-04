Złoty oddaje zyski. Kurs euro wyszedł z lokalnego dołka

Piątkowy poranek stał pod znakiem korekty niedawnego umocnienia złotego. Kurs euro dynamicznie odbił się z najniższych poziomów od czerwca 2022 roku. Wciąż blisko rocznego minimum pozostawały za to notowania dolara amerykańskiego.

fot. Anikin Denis / / Shutterstock

Po Wielkanocy na polskim rynku walutowym obserwujemy powrót zmienności. Kurs euro po kilku tygodniach hibernacji w strefie 4,66-4,70 zł ostro ruszył w dół, by w czwartek znaleźć się nawet poniżej 4,63 zł. Były to najniższe notowania pary euro-złoty od czerwca ubiegłego roku.

Jednakże w piątek od samego rana mamy do czynienia z odreagowaniem spadków z poprzednich trzech dni. Do godziny 11:08 kurs euro zdołał się podnieść o ponad grosz, docierając do poziomu 4,6431 zł. W dalszym ciągu są to jednak poziomy najniższe od końcówki grudnia.

- Złotego fundamentalnie wsparł za to zaskakująco wysoki odczyt salda na rachunku obrotów bieżących Polski, które w lutym wyniosło ponad 2,5 mld EUR na plusie, podczas gdy ekonomiści prognozowali niecałe 0,5 mld EUR. Dzięki temu deficyt na rachunku w ujęciu zannualizowanym spadł według wstępnych wyliczeń ekonomistów PKO BP poniżej 2 proc. PKB - twierdzą ekonomiści PKO BP i dodają, że „tak znaczna poprawa salda C/A i jej kontynuacja w nadchodzących miesiącach, głównie dzięki istotnemu obniżeniu dynamiki importu, powinna wspierać w dłuższym terminie dalsze umocnienie złotego”.

Wsparciem dla złotego jest też zwyżkujący kurs EUR/USD, który w czwartek i piątek osiągnął najwyższe poziomy od roku. Globalnie osłabiający się dolar zwykle przekłada się na wyższe wyceny walut z rynków wschodzących, czyli m.in. polskiego złotego.

W rezultacie za dolara w piątek rano płaciliśmy 4,2015 zł. Wcześniej było to nawet 4,18 zł, a więc najmniej od marca ubiegłego roku.

Bez większych zmian pozostawała sytuacja na parze frank-złoty. Kurs franka szwajcarskiego kształtował się na poziomie 4,7286 zł. Na tym crossie od listopada obowiązuje trend boczny, w zakresie 4,65-4,85 zł.

