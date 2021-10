Złoty niewzruszony wyższą inflacją. Kurs euro stabilny

fot. Lanski / / Shutterstock

Kurs euro pozostał bez zmian po tym, jak wrześniowa inflacja CPI okazała się jeszcze wyższa od i tak już wysokich wstępnych szacunków. Złoty pozostaje słaby w oczekiwaniu na dalsze posunięcia w wykonaniu Rady Polityki Pieniężnej.

Indeks cen dóbr konsumpcyjnych (tzw. inflacja CPI) wzrósł we wrześniu o 5,9%, a nie o 5,8%, jak pierwotnie raportowano – oznajmił dziś rano Główny Urząd Statystyczny. Zatem w poprzednim miesiącu mieliśmy inflację CPI podchodzącą pod 6%, którą to wartość najpewniej przekroczymy w październiku, a na początku przyszłego roku zbliżymy się do 7%.

Tymczasem stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wynosi zaledwie 0,50% przy celu inflacyjnym na poziomie 2,50%. Rynek liczy, że w kolejnych miesiącach RPP dokona istotnych podwyżek stóp procentowych – mowa o podwyżkach rzędu 150-175 pb. w ciągu następnych 6 miesięcy. Następne posiedzenie decyzyjne RPP odbędzie się 3 listopada. Poznamy wtedy główne założenia najnowszych projekcji inflacji i PKB.

Brak oczekiwanego przez rynek zacieśnienia polityki pieniężnej może poważnie zaszkodzić złotemu. Już teraz polska waluta pozostaje bardzo słaba jak na historyczne standardy. W piątek rano kurs euro wynosił 4,5722 zł, a więc bez większych zmian względem poziomów z czwartkowego wieczoru. Przez ostatnie kilka dni złoty odrabiał straty, odreagowując spadki poniesione po zeszłotygodniowym wystąpieniu prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Korzystne dla złotego jest też obserwowane od dwóch dni osłabienie dolara w relacji do euro. Na polskim rynku za amerykańską walutę w piątek rano płacono 3,9345 zł. Przypomnijmy, że jeszcze tydzień temu kurs dolara atakował poziom 4 zł.

Kurs franka szwajcarskiego kształtował się na poziomie 4,2651 zł, a więc podobnie jak dzień wcześniej. Od początku tygodnia helwecka waluta potaniała o blisko 4 grosze. Funt brytyjski wyceniany był na 5,4036 zł, czyli o dwa grosze wyżej niż w czwartek wieczorem.

