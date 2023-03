Złoty nieco umocniony. Kurs euro blisko linii trendu

Ostatnie dni przyniosły wzrost zmienności na rynku złotego. Kurs euro wykonuje mocne ruchy zarówno w dół, jak i w górę. Gra idzie o przełamanie linii „covidowego” trendu wzrostowego na parze euro-złoty.

We wtorek o 9:58 kurs euro wynosił 4,6878 zł. To wprawdzie nieco powyżej poniedziałkowego kursu zamknięcia, ale wciąż poziom wyraźnie niższy niż przed weekendem. Od dwóch tygodni na rynku złotego notujemy podwyższoną zmienność. Dzienne zmiany kursu EUR/PLN o 2-3 grosze nie należą już do rzadkości.

Po tym, jak w połowie lutego para euro-złoty bez powodzenia zaatakował poziom 4,80 zł, początek marca przyniósł silne umocnienie złotego (czyli spadek kursu euro) i atak na linię łączącą lokalne minima z lutego 2020, czerwca 2021 oraz lutego, maja i grudnia 2022. Ewentualne przełamanie tego wsparcia na gruncie analizy technicznej kompletnie zmieniałoby sytuację na rynku złotego i w kolejnych miesiącach moglibyśmy oczekiwać umocnienia naszej waluty.

Na razie jednak jest to scenariusz raczej hipotetyczny. W perspektywie najbliższych 24 godzin złoty powinien reagować przede wszystkim na czynniki globalne. O 16:00 rozpoczyna się przesłuchanie prezesa Rezerwy Federalnej przed senacką komisją ds. bankowości. Jerome Powell będzie się rozliczał z prowadzenia polityki monetarnej i może zasugerować rynkom, jaki ruch wykona FOMC na marcowym posiedzeniu. Oczekuje się podwyżki stopy funduszy federalnych o 25 pb., ale krążą też spekulacje o ruchu o 50 pb.

Teoretycznie dalsze zacieśnianie polityki monetarnej w USA przy faktycznym zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce byłoby niekorzystne dla złotego. W tym kontekście uczestnicy rynku będą bacznie przyglądać się środowemu komunikatowi z Rady Polityki Pieniężnej, która może oficjalnie ogłosić zakończenie cyklu podwyżek (od kilku miesięcy RPP mówi o „pauzie”). Poznamy także najważniejsze wskazania marcowej projekcji inflacyjnej NBP. A w czwartek o tym wszystkim będzie opowiadał szef NBP Adam Glapiński.

Złotego w ostatnich dniach wspierają delikatne ruchy w górę na parze euro-dolar. W rezultacie notowania dolara amerykańskiego na polskim rynku we wtorek rano obniżyły się do 4,3915 zł.

Frank szwajcarski wyceniany był na 4,7165 zł, a więc podobnie jak dzień wcześniej. Funt brytyjski wart był niemal 5,28 zł.