Złoty nieco słabszy przed decyzją RPP. Kurs euro idzie w bok

Jutrzejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej raczej nie powinna mieć większego wpływu na bieżące notowania złotego. Kurs euro wciąż porusza się głównie w bok wykresu, choć polskiej walucie sprzyja osłabienie dolara.

We wtorek o 9:46 kurs euro wynosił 4,6742 zł i był o grosz wyższy niż dzień wcześniej. Od kilku dni kurs EUR/PLN porusza się w dość wąskim przedziale 4,6650-4,7050 zł. Na rzecz umocnienia polskiej waluty przemawiają globalny nawrót apetytu na ryzykowne aktywa oraz towarzyszące mu osłabienie dolara.

Na rynku panuje zgodność, że RPP kolejny raz z rzędu nie zmieni poziomu stóp procentowych. We wrześniu polskie władze monetarne faktycznie zakończyły cykl podwyżek, w niespełna rok wynosząc stopę referencyjną NBP z 0,1% do 6,75%. W opinii większości członków Rady to wystarczy, aby sprowadzić inflację z powrotem do 2,5-procentowego celu, choć projekcje ekonomistów NBP tej opinii nie potwierdzają.

Tymczasem na światowym Foreksie kurs EUR/USD przekroczył poziom 1,09 i zbliżył się do lokalnego szczytu sprzed dwóch miesięcy (1,1032). Na polskim rynku przekładało się to na dolara po 4,2769 zł. To jedne z najniższych od początku lutego kwotowań pary dolar-złoty.

Frank szwajcarski wyceniany był na 4,7006 zł, a więc podobnie jak dzień wcześniej. Na parze frank-złoty od pięciu miesięcy obowiązuje trend boczny, w zakresie 4,65-4,85 zł. Obecnie znajdujemy się blisko środka tego przedziału i nic nie zapowiada bardziej zdecydowanych ruchów.

