Złoty nie stracił po RPP. Rynek czeka na prezesa Glapińskiego

Po wtorkowej decyzji RPP o podniesieniu stóp proc. o 50 pb złoty nie oddał wcześniejszych wzrostów, mimo że niektórzy analitycy spodziewali się większej skali podwyżek. W środę rano rynek czeka na wystąpienie prezesa NBP Adama Glapińskiego.

We wtorek kurs euro zszedł w pobliże 4,56 zł, czyli poziomów nienotowanych od października. Złoty nie osłabił się nawet po decyzji RPP ogłoszonej o godz. 16:00. Ekonomiści z Banku Pekao oceniają, że jest to dobry prognostyk dla byków, a polska waluta ma wciąż techniczną i fundamentalną przestrzeń do aprecjacji. Analitycy z PKO BP i Banku Millennium zwracają uwagę, że PLN-owi sprzyjały dobre nastroje inwestorów do walut Europy Środkowo-Wschodniej.

W środę tuż po godz. 10:00 kurs EUR/PLN rósł o przeszło 0,2 proc., powracając do poziomu 4,57 zł. Złoty nieznacznie tracił również wobec innych głównych walut: franka, za którego płacono przeszło 4,41 zł, dolara, kosztującego nieco ponad 4,04 zł, i funta, rosnącego w pobliże 5,48 zł.

"Wydarzeniem dnia dla krajowego rynku finansowego będzie konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego, która może rzucić nieco światła na perspektywy polityki pieniężnej. W przypadku, gdy Glapiński podtrzyma gotowość dalszych podwyżek stóp procentowych, liczymy na utrzymanie siły złotego i fluktuacji wokół poziomu 4,56 za EUR. W kolejnych dniach jednak środek ciężkości kształtujący wycenę polskiej waluty przesunie się z czynników lokalnych na aspekty globalne" - napisali ekonomiści z Banku Millennium. Prezes NBP zabierze głos o godz. 15:00.

"W najbliższych dniach dla rynku będzie istotne, czy RPP zamierza utrzymać cykl podwyżek po 50 pb. na każdym spotkaniu oraz jak na przyszłe decyzje będą wpływać dane o inflacji, która w grudniu prawdopodobnie przekroczyła 8% (publikacja w piątek). Oczekujemy, że kurs EUR/PLN będzie utrzymywał się poniżej poziomu 4,60 zł, a kolejne ruchy ze strony Rady będą spychały go w stronę 4,55 w trakcie bieżącego kwartału" - napisali analitycy z PKO BP. Więcej prognoz walutowych znajdziesz w tekście Krzysztofa Kolanego pt. "Analitycy stracili wiarę w złotego. Prognoza walutowa na 2022 r.".

MKa