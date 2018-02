Złoty najsłabszy w tym roku

W piątek notowania euro zbliżyły się do 4,20 zł, osiągając najwyższy poziom od końcówki grudnia. Jeszcze pod koniec stycznia złoty był najmocniejszy względem euro od lipca 2015 roku.

O 10:47 za euro na rynku międzybankowym płacono 4,1982 zł, o blisko grosz więcej niż dzień wcześniej. W czwartek europejska waluta podrożała o przeszło dwa grosze.

W ten sposób kurs EUR/PLN osiągnął najwyższą wartość od 27 grudnia. A jeszcze dwa tygodnie temu kurs euro spadł do 4,13 zł, wyznaczając 2,5-letnie minimum.

Przecena złotego wpisuje się w pogorszenie nastrojów na rynkach akcji Na Wall Street trwa pierwsza od dwóch lat spadkowa korekta . W ostatnich latach tego typu zachowania inwestorów na dojrzałych rynkach akcji skutkowały odpływem kapitału z rynków wschodzących. Wtedy złoty i inne waluty regionu traciły względem euro, a dolar umacniał się wobec europejskiej waluty.

Tym razem reakcja jest nieco inna. Kurs EUR/USD prawie nie reaguje na spadki na Wall Street. Nie występuje więc obserwowana zwykle „panika do dolara”. Jednakże za sprawą osłabienia złotego do euro kurs dolara na polskim rynku wzrósł do 3,42 zł i był najwyższy od 12 stycznia.

Podrożał także frank szwajcarski. Za helwecką walutę w piątek rano płaciliśmy prawie 3,65 zł, a więc najwięcej od połowy listopada. Od dołka z początku roku (niespełna 3,52 zł) frank podrożał już o 12 groszy. Szwajcarska waluta zyskała także względem euro: kurs EUR/CHF obniżył się do 1,15 wobec przeszło 1,18 odnotowanych w połowie stycznia.

KK