Złoty najmocniejszy w tym roku. Kurs euro spadł do 4,30 zł

Trwa dobra passa polskiej waluty. Po raz pierwszy od połowy grudnia kurs euro obniżył się do poziomu 4,30 zł. Złotemu sprzyjają szampańskie nastroje na Wall Street i malejące rynkowe stopy procentowe w USA.

W piątek rano euro było wyceniane na 4,3075 zł. W czwartek pod wieczór były to nawet poziomy zbliżone do 4,30 zł – czyli najniższe od 15 grudnia. Była to zatem kontynuacja nieco zaskakującego umocnienia złotego, które obserwujemy od początku tygodnia. Przez pięć ostatnich dni kurs euro spadł o ok. 6 groszy.

Polskiej walucie nadal sprzyjają bardzo optymistyczne nastroje na światowych rynkach finansowych. Czwartkowa sesja na Wall Street wyniosła giełdowe indeksy w pobliże historycznych szczytów po zaledwie dwóch dniach spadków.

Silny apetyt na ryzyko o dziwo koreluje z mocnym spadkiem rentowności obligacji skarbowych USA. 10-letnie Treasuries płacą już niespełna 3,9%, podczas gdy jeszcze w październiku oferowały 5% rentowności w terminie do wykupu. Dla porównania analogiczne papiery polskiego rządu „płacą” obecnie ponad 5,1%.

Notowania dolara amerykańskiego obniżyły się do 3,9627 zł, czyli do najniższego poziomu od połowy stycznia. Tutaj dało o sobie znać nie tylko umocnienie złotego względem euro, ale też osłabienie dolara w stosunku do wspólnotowej waluty. Kurs EUR/USD powrócił ponad swą 200-sesyjną średnią kroczącą, odbijając się z tegorocznego minimum. O dalszych losach dolara w krótkim terminie powinny zadecydować publikowane w piątek po południu dane z amerykańskiego rynku pracy.

Frank szwajcarski wyceniany był na 4,6226 zł, a więc podobnie jak dzień wcześniej. Kurs CHF/PLN od początku 2024 roku waha się w przedziale 4,60-4,70 zł. Natomiast za funta brytyjskiego płacono 5,0448 zł. Przez poprzednie pięć dni brytyjska waluta potaniała o blisko 9 groszy.

