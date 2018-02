Złoty na rollercoasterze

We wtorek skończyła się trwająca ponad tydzień seria aprecjacji złotego wobec euro, a polska waluta jeszcze wyraźniej osłabiała się wobec dolara i funta. Po długim weekendzie na rynek walutowy wrócili Amerykanie, a szterlinga wsparły kolejne plotki dotyczące brexitu.

W poniedziałek złoty zszedł poniżej poziomu 4,14 zł za euro i już po raz trzeci w tym roku zbliżył się do dołka w okolicach 4,13. We wtorkowy poranek EUR/PLN znów odbił w górę i przed 19:00 przekroczył 4,15. O 20:18 polska waluta traciła 0,33% i za jedno euro trzeba było płacić 4,1478, tyle co dzień wcześniej rano.

Bardziej wyraźne były straty do dolara i funta. "Zielonego" wsparli Amerykanie wracający na rynek po długim weekendzie i inwestorzy oczekujący "jastrzębich" nut w środowym raporcie FOMC. Na parze ze złotym dolar wrócił do poziomu z walentynek - o 20:24 był o 3 grosze droższy niż w nocy.

Funt drożał we wtorek momentami nawet o 5 groszy, płynąc na fali kolejnych plotek dotyczących brexitu. Według najnowszych pogłosek, Europarlament ma przyjąć rezolucję wzywającą unijnych negocjatorów do bardziej elastycznego stanowiska w rozmowach z Londynem. W efekcie szterling odzyskał to, co stracił wobec złotego w poniedziałek.

Złoty w 2017 roku był jedną z najmocniejszych walut na świecie, zyskując ponad 5 proc. w stosunku do euro i około 20 proc. do dolara. W tym roku polska waluta również rosła w siłę, pojawiły się nawet obawy, że jest już zbyt mocna, co może zaszkodzić gospodarce.

Przed dwoma tygodniami głos w sprawie zabrał zabrał Adam Glapiński. "Jeden z członków Rady zgłosił zaniepokojenie, że nadmierna siła złotego może ograniczać eksport. Nie obserwujemy tego jednak, eksport ma dobre wyniki" - stwierdził prezes NBP . Jak dodał, polskiej walucie nie szkodzą zawirowania związane z polską polityką międzynarodową.

W poniedziałek do kwestii odniosła się Teresa Czerwińska. "W długim terminie nadmierne umacnianie się złotego nie jest korzystne dla eksporterów. Ale mamy bardzo silne fundamenty gospodarcze i bardzo dobry rynek pracy, dlatego jest podstawa do takiego umacniania się" - powiedziała minister finansów agencji Reutera. "Z pewnością obecne poziomy kursu nie stanowią powodu do zmartwienia" - dodała.

