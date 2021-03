Złoty na deskach. Kurs euro blisko pandemicznych szczytów

Ekonomiści: Złoty, forint i korona czeska pod presją z powodu pandemii

Trzecia fala pandemii i związane z nią opóźnienia w znoszeniu obostrzeń nie pozostaną bez wpływu na gospodarkę Polski i krajów regionu, skłania to do ostrożniejszych prognoz dynamiki PKB w 2021 r. - oceniają rozmówcy PAP Biznes. Ich zdaniem, PLN, CZK i HUF w krótkim terminie pozostaną pod presją, jednak w dłuższej perspektywie ożywienie gospodarcze i stopniowy powrót do normalności powinny im sprzyjać.