Złoty czeka na Radę. Kurs euro blisko 4,55 zł

Przed wtorkową decyzją Rady Polityki Pieniężnej kurs euro ustabilizował się w pobliżu 4,55 zł. Rynek spodziewa się kolejnej podwyżki stóp procentowych i utrzymania „jastrzębiego” kursu także na kolejnych posiedzeniach RPP.

Ekonomiści w większości twierdzą, że we wtorek RPP podniesie stopę referencyjną o 50 pb., do 2,75%. Byłaby to już piąta podwyżka w ramach rozpoczętego w październiku cyklu normalizacji polityki pieniężnej w Polsce. Tyle że nawet po takim ruchu cena pieniądza w NBP wciąż byłaby znacznie poniżej obecnej jak i oczekiwanej inflacji CPI, która w styczniu zapewne zbliżyła się do 10%. Ponadto, w środę o 15:00 odbędzie się konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego.

- EUR/PLN po wycofaniu się z czwartkowego spadku czekał na amerykańskie dane przy 4,54. W reakcji na tę publikację kurs skoczył powyżej 4,56. Zasadniczo zakładamy, że do decyzji RPP (kiedy to być może wyjaśni się, jakimi działaniami NBP ma zamiar wesprzeć złotego) EUR/PLN będzie stabilny blisko 4,55, a jeśli podwyżka wyniesie 50 pb, zgodnie z oczekiwaniami, to raczej wiele się nie zmieni - napisali w poniedziałkowym codzienniku ekonomiści Banku Santander.

W poniedziałek o 10:11 kurs euro kształtował się na poziomie 4,5566 zł, a więc o prawie grosz niższym niż w piątek wieczorem. Sentyment do polskiej waluty uległ delikatnej poprawie po tym, jak kurs euro pod koniec grudnia i w styczniu obniżył się z 4,64 zł do niemal 4,50 zł.

Wciąż nierozstrzygnięta pozostaje sytuacja na parze euro-dolar. Na korzyść amerykańskiej waluty działają oczekiwania na serię podwyżek stóp procentowych w Fedzie, które to spekulacje jeszcze się nasiliły po publikacji wręcz sensacyjnie mocnych danych z rynku pracy. Równocześnie potencjał do zwyżek pary euro-dolar jest mitygowany przez rosnące oczekiwania na zakończenie ultra-luźnej polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego. W rezultacie w poniedziałek rano dolar kosztował 3,9855 zł, a więc tyle samo co przed weekendem.

Kurs franka szwajcarskiego wynosił 4,3068 zł i tym samym utrzymał się blisko najniższego poziomu od października. Osłabienie CHF jest pochodną niedawnych wydarzeń na parze euro-frank, gdzie helwecka waluta w czwartek i piątek wyraźnie osłabiła się wobec euro.

