Złoty czeka na RPP. Kurs euro najniżej od października

fot. Lanski / / Shutterstock

Kurs euro zszedł po Nowym Roku poniżej poziomu 4,58 złotego i we wtorek pozostaje stabilny w oczekiwaniu na decyzję Rady Polityki Pieniężnej ws. stóp procentowych.

Wtorkowy poranek przyniósł stabilizację kursu złotego. Na kwadrans przed 11 za euro płacono 4,575 zł, za dolara: niespełna 4,05 zł, za franka szwajcarskiego: blisko 4,41 zł, a za funta brytyjskiego: niecałe 5,47 zł.

Analitycy zwracają uwagę na dzisiejsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. "Spodziewany przez nas wynik posiedzenia (podwyżka stóp o 50 pb i utrzymanie w komunikacie zapisów dotyczących czynników wpływających na łączną skalę zacieśnienia) jest w pełni wyceniony przez rynki. To, co może obecnie wpłynąć na wyceny rynkowe, to sygnały dotyczące dalszych ruchów lub funkcji reakcji RPP na ostatnie pogorszenie perspektyw inflacyjnych (decyzja URE). Tu kluczowe znaczenie będzie mieć środowa konferencja prasowa prezesa NBP. Warto zwrócić uwagę, że tak długo, jak inflacja pozostaje w trendzie wzrostowym i nie widać punktów zwrotnych, gołębie zaskoczenia są szybko dyskontowane i niwelowane" - napisali ekonomiści Banku Pekao.

Ekonomiści Santander Bank Polska podtrzymali opinię, że podwyżka stóp proc. o 50 pb może zostać uznana przez rynki za rozczarowanie. "Mocny odczyt polskiego PMI dołożył się do przygotowań rynków pod dużą podwyżkę stóp procentowych dzisiaj przez RPP. Wg nas wycena rynkowa tego co zrobi Rada wykracza poza +50 pb wskazywane przez analityków, co oznacza, że taki rezultat może zostać uznany za rozczarowujący i wywołać korektę EUR/PLN" - ocenili. Kurs EUR/PLN znajduje się obecnie na najniższych poziomach od października.

Decyzja RPP ws. wysokości stóp proc. zostanie ogłoszona dziś po południu, natomiast prezes NBP Adam Glapiński zabierze głos w środę o godz. 15:00.

MKa