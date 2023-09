Złoty Tydzień i decyzja RPP

W nadchodzącym tygodniu przekonamy się, jak na informacje o najniższej od lutego 2022 r. inflacji zareaguje Rada Polityki Pieniężnej na czele z przewodniczącym Adamem Glapińskim. Wśród danych spoza Polski kluczowe będą doniesienia z amerykańskiego rynku pracy. Ponadto spływać będą dane o piemajach, a Chińczycy będą świętować Złoty Tydzień.

fot. Piotr Malecki / / FORUM

Niedziela, 1 października

Już w niedzielę będzie można podczas weekendowej kawy rzucić okiem na odczyt chińskiego PMI dotyczącego usług i przemysłu. Tydzień temu pisaliśmy o sobotnich danych publikowanych przez rządowy ośrodek badań, natomiast w niedzielę poznamy wyniki podane przez Caixin i Markit.

Poniedziałek, 2 października

Chińczycy dalej będą mieli wolne, ponieważ w Państwie Środka od 1 października trwa Złoty Tydzień, czyli Święto Narodowe Chińskiej Republiki Ludowej, trwające do 7 października. W tym czasie nie działają chińskie giełdy, zamknięte są instytucje i zakłady pracy, a fabryki wstrzymują produkcję, aby pracownicy mieli czas na powrót do domu oraz świętowanie.

Tymczasem w ręce inwestorów trafią najnowsze odczyty przemysłowych indeksów PMI m.in. dla Niemiec, Hiszpanii, Wlk. Brytanii, Japonii, Szwecji, całej UE czy USA (dla Polski o godz. 9:00). W Stanach jak zwykle będzie śledzony z większą uwagą przemysłowy odczyt ISM. Kalendarz ekonomiczny podaje też wystąpienie Jerome'a Powella, który jak zwykle może mieć większy wpływ na inwestycyjny sentyment.

Na GPW ostatnie spółki przewidziały swoje raporty półroczne, a będą to m.in. Movie Games, Scope Fluidics, Feerum, Sfinks, PlayWay, SimFabric, All in Games, czy T-Bull.

Wtorek, 3 października

We wtorek decyzję ws. stóp procentowych ogłoszą władze monetarne Australii. Ponadto, dane o tempie wzrostu cen konsumpcyjnych we wrześniu opublikują Szwajcarzy i Turcy, znajdujący się po przeciwnych stronach globalnej tabeli inflacyjnej.

Środa, 4 października

Centralnym punktem finansowo-gospodarczego tygodnia w Polsce będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Tradycyjnie nie wiemy, o której godzinie RPP ogłosi decyzję ws. stóp procentowych.

Najistotniejsze jest oczywiście to, jaka będzie to decyzja po tym jak we wrześniu ścięto stopę referencyjną o 75 pb. mocno ucierpiał złoty i polska giełda. Po ostatnich danych o inflacji i osłabieniu złotego coraz trudniej ocenić jak zachowa się RPP.

Oprócz polskich władz monetarnych decyzje w środę podejmą również władze banku centralnego Nowej Zelandii, a w kalendarzu widniej też wystąpienie prezeski EBC Christine Lagarde. Ponadto na rynku pojawią się tym razem usługowe piemaje, a w USA także odczyt ISM. Za Oceanem pokażą się również dane z amerykańskiego rynku pracy – raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnym poza rolnictwem.

Czwartek, 5 października

Dzień po posiedzeniu RPP głos prawdopodobnie zabierze prezes NBP i przewodniczący Rady prof. Adam Glapiński. Tzw. "konferencja prasowa" zapewne rozpocznie się po godz. 15:00, termin nie jest jeszcze potwierdzony. Inwestorzy będą się doszukiwali w słowach prezesa NBP informacji, jakie będą kolejne posunięcia polskich władz monetarnych. Ostatnim razem rynek, szczególnie walutowy, na konferencję zareagował osłabieniem złotego.

W czwartek zostaną opublikowane dane o niemieckim handlu zagranicznym, produkcji przemysłowej we Francji i Hiszpanii. Po południu pojawią się ważne dane z USA o sierpniowym bilansie handlu zagranicznego. Tradycyjnie, jak co czwartek poznamy liczbę wniosków o zasiłek w Ameryce, co będzie kolejnym raportem z rynku pracy przed najważniejszymi danymi.

Piątek, 6 października

W piątek poznamy kolejne statystyki zza zachodniej granicy, tym razem dot. zamówień w niemieckim przemyśle. Ciekawiej będzie po południu. O godz. 14:00 NBP opublikuje protokół z posiedzenia RPP.

Pół godziny później w ręce inwestorów trafią "payrollsy" ze Stanów Zjednoczonych. Wciąż mocny rynek pracy jest jednym z czynników, dla których narracja Fedu dotycząca stóp procentowych sprowadza się do hasła „wyżej na dłużej”. Dowiemy się zatem czy ten czynnik dalej jest argumentem za tym stwierdzeniem.

Michał Kubicki