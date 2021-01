Złoto wymazuje noworoczne zyski. „Winnymi” dolar i obligacje

fot. Pla2na / Shutterstock

W piątek rano doszło do ostrego spadku notowań złota, będącego przedłużeniem tendencji obserwowanych od Święta Trzech Króli. Analitycy tłumaczą słabość królewskiego metalu wydarzeniami na amerykańskim rynku długu.

Jeszcze sam początek 2021 roku przyniósł mocny wzrost notowań złota, które przekraczając linię 1950 USD/oz. osiągnęły najwyższy poziom od dwóch miesięcy. Później jednak pojawiły się dość gwałtowne spadki. W ciągu 48 godzin dolarowe notowania złota obniżyły się o ponad 4%, zniżkując o blisko 80 USD na uncji.

W piątek o 9:53 kontraktami terminowymi na złoto handlowano po kursie 1892,50 USD za uncję trojańską, a więc o 1,2% niżej niż na zamknięciu czwartkowych notowań.

Analitycy wiążą ruchy na rynku złota z wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych. Po wyborczej „dogrywce” w Georgii Demokraci przejęli kontrolę nad Senatem i po 20 stycznia uzyskają pełnię władzy. To pozwoli im realizować ogromne wydatki fiskalne w ciężar długu publicznego skutkujące wyższą inflacją i być może także silniejszym na krótką metę wzrostem PKB.

Od razu zareagował na to rynek długu, gdzie rentowności 10-letnich obligacji rządu USA po raz pierwszy od marca przekroczyły poziom 1%. Choć to wciąż poziom bardzo niski, to jednak w krótkim terminie doszło do wzrostu realnych długoterminowych stóp procentowych w USA. O ile nadal pozostają one ujemne, to w ostatnich miesiącach dolarowe notowania złota wykazywały silną negatywną korelację właśnie z tym parametrem.

Równocześnie wzrost rynkowych stóp w Ameryce stał się katalizatorem dla korekty na parze euro-dolar. Umocnienie amerykańskiej waluty zwykle chodzi w parze z niższymi cenami złota wyrażonymi w USD.

I to właśnie teraz obserwujemy na rynku, mimo że przejęcie władzy przez Demokratów na dłuższą metę powinno sprzyjać wyższym cenom złota. Oznacza to bowiem wyższą inflację, wyższy dług publiczny i w dłuższej perspektywie słabszy wzrost gospodarczy w USA, co powinno premiować „twarde” aktywa względem akcji, obligacji i dolara.

Krzysztof Kolany