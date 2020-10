Złoto wraca do łask Chińczyków

fot. JASON LEE / Forum

Epidemia koronawirusa zdusiła w Chinach popyt na złoto w pierwszej połowie roku. Wraz z poprawiającą się koniunkturą gospodarczą w ostatnich miesiącach, Chińczycy znów chętniej kupowali "królewski metal". I o ile konsumpcja jest już zbliżona do ubiegłorocznej, to wciąż wyraźnie kuleje import.

W pierwszych 9 miesiącach roku konsumpcja złota — biżuterii, sztabek i monet oraz przemysłowego — wyniosła niemal 550 ton, szacuje China Gold Association. To o blisko 29 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 r.

Nieco lepszy obraz wyłania się z danych kwartalnych — w okresie lipiec-wrzesień Chińczycy kupili blisko 225 t złota, tylko o 20 t mniej niż rok wcześniej i o ponad 1/4 więcej niż kwartał wcześniej.

Tym niemniej należy się spodziewać, że w tym roku konsumpcja złota wyniesie ok. 800 ton i będzie najniższa od lat, być może w ostatniej dekadzie.

/ Bankier.pl na podstawie danych China Gold Association

Chińczycy przez lata sprowadzali do kraju wyraźnie więcej złota, niż sprzedawali za granicą - w latach 2017-19 import przekroczył 3750 t, a eksport raptem 53 t.

W kwietniu i maju doszło do bezprecedensowej sytuacji, gdy do Państwa Środka sprowadzono mniej "królewskiego metalu" niż wysyłano za granicę. Jeszcze w kolejnych dwóch miesiącach import i eksport były na zbliżonym poziomie. W sierpniu sytuacja zaczęła wracać do normy - za Mur trafiło blisko 35 ton złota, niespełna połowa tego co rok wcześniej, ale prawie 9 razy więcej niż wyjechało z Chin.

Jednak już we wrześniu eksport przekroczył 7 ton i nie licząc kwietnia, był najwyższy od co najmniej 2016 r., a import ponownie tąpnął, do 17 ton.

/ Bankier.pl na podstawie danych chińskiego urzędu celnego

Na spadek popytu niewątpliwie wpłynęło pogorszenie sytuacji finansowej milionów Chińczyków na skutek pandemii koronawirusa. Jednak apetyt mieszkańców Państwa Środka na złoto malał już w zeszłym roku. Wówczas przyczyn doszukiwano się m.in. w:

W 2020 r. część przyczyn uległa wzmocnieniu (wyższe ceny, spadek dochodów ludności), a do tego doszło ponowne ożywienie na rynku nieruchomości, gdzie Chińczycy najchętniej lokują oszczędności.

W pierwszych 9 miesiącach roku najmocniej - o ponad 1/3 - spadły zakupy biżuterii, wyraźnie mniej - o 1/7 - sztabki i monety. W samym III kwartale za Murem kupiono o ponad 15 proc. mniej biżuterii niż rok wcześniej, a złota inwestycyjnego - o ponad 15 proc. więcej niż rok wcześniej, wynika z obliczeń Bankier.pl. Oznacza to, że Chińczycy kupują mniej złota jako ozdoby, towaru luksusowego, ale więcej jako produktu inwestycyjnego.

Chiny zapewne utrzymają w tym roku miano największego producenta i konsumenta złota na świecie. W ubiegłym roku za Murem wyprodukowano ponad 380 ton złota wobec niespełna 330 ton w Rosji. W pierwszych 9 miesiącach tego roku produkcja spadła o niespełna 5 proc. rdr, do blisko 263 ton.